La JS Kabylie a ramené, samedi dernier, une belle victoire de son déplacement à Tlemcen, face au Widad local (2-0), grâce aux réalisations de l'attaquant libyen Al Tubal et le jeune Nezla. Ce bon résultat permet aux Canaris de s'accrocher au milieu du classement, avec cette première victoire sous la houlette de Denis Lavagne, qui se libère enfin de la défaite, après avoir manqué ses débuts face à l'USM Alger (1-2) à Tizi Ouzou. La victoire a aussi un goût particulier, au-delà des trois précieux points. Elle intervient alors que les opposants de Chérif Mellal multiplient les actions dans le but de le pousser à démissionner. Ce résultat positif enlève là un argument de taille à ces derniers qui ne pourront vraisemblablement plus s'appuyer sur les mauvais résultats. L'argument semble de plus en plus s'éloigner d'autant que la prochaine rencontre est prévue à Tizi Ouzou face à la JS Saoura. Les Jaune et Vert devront mettre à profit cette prochaine confrontation pour arracher un deuxième bon résultat. Toutefois, pronostiquer la prochaine confrontation est difficile au vu de la taille de l'adversaire. Les Sudistes, qui pointent actuellement à la 3e place du classement ne seront pas un os facile à ronger, même chez soi. Les camarades de Nezla devront suer pour battre une équipe qui ne se laissera pas faire. L'adversaire vient non pas pour se défendre, mais sûrement pour arracher le maximum de points et pourquoi pas une victoire pour avancer dans le classement en se rapprochant du leader. Cette victoire remet Lavagne sur les rails après une première déroute à Tizi Ouzou. Il a félicité ses joueurs, mais en fin technicien, il avait certainement une petite idée sur l'effectif. Il était visible que Lavagne faisait jouer la même configuration que Bouzidi, et ça a donné un bon résultat. Avec un Bensayah et Al Tubal renforcés d'un jeune du cru comme Nezla, le compartiment offensif commence sérieusement à reprendre de l'efficacité. Une efficacité d'autant plus nécessaire au vu des compétitions qui attendent l'équipe. A la mi-février, les Canaris sont attendus dans une difficile confrontation en capitale malienne dans une rencontre comptant pour la phase des poules de la coupe de la CAF. Le club malien de Bamako n'est pas une équipe inconnue pour la JSK. L'adversaire est connu sur le continent africain, car il continue de jouer les premiers rôles contrairement à l'équipe algérienne, restée absente depuis plusieurs années. Aussi, Lavagne devrait prendre en compte ce paramètre qui implique une bonne maîtrise de jeu avant d'aller se frotter aux grands du continent africain. Il est évident que ce n'est pas avec ce niveau-là que l'on peut battre de grands clubs qui viennent pour le trophée. Un grand travail attend donc les Canaris sous la houlette du coach français qui est un fin connaisseur du football africain.



Résultats

NC Magra 0 - Paradou AC 0

WA Tlemcen 0 - JS Kabylie 2

CR Belouizdad 1 - MC Oran 1

ES Sétif 0 - MC Alger 1

USM Alger 3 - RC Relizane1

JSM Skikda 0 - CS Constantine 0

US Biskra 0 - USM Bel Abbès 1

JS Saoura 2 - NA Hussein Dey 1

ASO Chlef 2 - CABB Arréridj 0

AS Aïn M'lila 1 - O Médéa 3