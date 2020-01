Les judokas du GS Pétroliers ont dominé les finales de la 3e et dernière journée du championnat d'Algérie individuel seniors, en décrochant quatre des cinq titres mis en jeu, samedi, à la salle Harcha-Hacène (Alger). La sensation de cette ultime journée de compétition, consacrée aux poids lourds, a été réalisée par la jeune judokate du GSP, Meroua Mammeri (19 ans), qui a détrôné la multiple championne d'Algérie et sa coéquipière en club, Sonia Asselah par ippon en moins d'une minute de combat dans la catégorie des 78 kg. La deuxième finale féminine a été remportée par Thala Chikh (JS El Kseur), en l'absence pour blessure de la tenante du titre, Kouathar Oualal (GSP). Dans le tableau masculin, le GS Pétroliers a décroché les trois titres mis en jeu: Oussama Kabri (-90 kg), Mustapha Bouamar (-100 kg) et Mohamed Sofiane Belreka (+100 kg). Les épreuves du championnat d'Algérie de judo individuel seniors ont enregistré la participation de quelque 500 judokas dont 170 dames.