Après deux jours de repos, vendredi et samedi, les joueurs du MC Alger entreront en stage bloqué dès ce dimanche à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration (Eshr) à Ain Benian (Alger) pour un ultime regroupement avant le départ au Bénin, afin d'entamer les qualifications de la Ligue des champions d'afrique.

Après une semaine bien chargée et à la suite du dernier match amical contre l'US Biskra, le coach Nabil Neghiz, prépare le déplacement de l'équipe au Bénin, afin de rencontrer l'équipe locale les Buffles pour le compte du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'afrique. Lors du dernier match amical face à l'USB, Nabil Neghiz avait déclaré, entre autres qu' «on est en train de tester différentes variantes avant d'arrêter l'équipe-type qui débutera la saison». Le Mouloudia d'Alger effectuera donc un ultime stage bloqué jusqu'à mercredi pour les derniers réglages, afin d'aborder son premier rendez-vous de la saison qui verra les Vert et Rouge entamer la Ligue des champions dans son premier tour, en affrontant les Buffles le 26 novembre.

Si les entraînements et les tests PCR se feront à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie d'Aïn Benian, l'hébergement se fera hors de cet établissement, à cause de la fermeture de cet hôtel, conformément aux directives du gouvernement. Le départ au Bénin est prévu mercredi prochain à 10h30, à bord d'un vol spécial d'Air Algérie. La délégation des Vert et Rouge devrait rejoindre donc Porto Nuovo le même jour, à 17h15.

Les Vert et Rouge joueront donc le lendemain de leur arrivée, leur match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions face aux Buffles du Borgou sous la direction d'un trio d'arbitres ivoiriens. Les joueurs du MC Alger devront revenir à Alger juste après le match.

Ils disputeront le match retour au stade du 5 juillet le 4 décembre prochain, à huis clos, à partir de 15h00. Mais, il faudrait d'abord disputer cette première manche devant une équipe «inconnue» jusque-là par les Algériens.

Seulement, aussi bien parmi le staff que chez les joueurs, on est bien décidé à gagner cette première manche. Nabil Neghiz, le coach le dit clairement: «On ira à Porto-Novo pour la victoire.»

Neghiz précise que «on travaille sans relâche afin d'être prêts pour cette première bataille contre les Béninois.

On jouera pour la victoire bien que je sache que cela ne sera pas facile mais on va tout faire pour réussir lors de ce premier déplacement», a conclu le coach des Vert et Rouge. De son côté, le joueur Belkheir verse dans le même sens en déclarant: «Le plus important, c'est de gagner au Bénin.»

Ces déclarations, pour n'en prendre que ces deux, reflètent parfaitement la détermination des Vert et Rouge d'entamer cette Ligue des champions par des victoires dont une première, en déplacement.

Bien qu'il faille d'abord disputer les deux premiers matchs contre les Buffles du Borgou du Bénin, il est utile de rappeler qu'en cas de victoire pour ce premier tour, les protégés de Nabil Neghiz affronteront le vainqueur de la confrontation entre le Mlandege FC (Zanzibar) et le CS Sfax (Tunisie).