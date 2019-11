Le représentant algérien en Coupe arabe, le MC Alger, appréhendait son déplacement dans la capitale du Kurdistan irakien, Erbil, jeudi, pour diverses raisons. L’équipe algéroise, drivée par le Français Bernard Casoni, a fini par tenir en échec les Irakiens d’Al-Quwa Al-Jawiya (0-0) lors du match-aller des 16es de finale de la compétition. De par les avis unanimes, il s’agit d’une bien maigre récompense pour les Algérois, au vu des efforts fournis lors de cette rencontre et les occasions nettes de scorer durant les 90 minutes de la rencontre. Malgré cela, ce score reste salutaire pour les Vert et Rouge avant la seconde manche prévue mi-décembre à Alger. Dès lors que cette page est tournée, les coéquipiers de Sofiane Bendebka se tournent vers le championnat. Leur match face à la JS Kabylie dans le cadre de la 10e journée, qui devait initialement se jouer hier, a été décalé pour avoir lieu mercredi prochain au stade du 5-Juillet d’Alger. Une rencontre que les Mouloudéens ne veulent surtout pas rater pour consolider leur fauteuil de leader, eux qui restent invaincus depuis l’entame de la saison. Certes, le MCA part avec la faveur des pronostics mercredi prochain, étant déjà avantagé par le terrain et le public, ainsi que le fait de faire face à une équipe kabyle en plein doute, mais toujours est-il que la vigilance est de mise. Ce choc, considéré comme un des « classicos » du Championnat national a toujours réservé des surprises et cela risque d’en être de même cette fois-ci. Casoni axera son travail d’ici mercredi sur la récupération d’autant plus que son équipe revient d’un long voyage, sachant que la prochaine sortie sera des plus disputées sur tous les plans. Les joueurs du MCA savent pertinemment que l’entraîneur de la JSK, Hubert Velud, qui se trouve sur un siège éjectable, va jouer son va-tout à cette occasion pour sauver sa peau.