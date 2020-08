Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a promis de mettre tous les moyens au service des athlètes algériens qualifiés et ceux, en passe de l’être, pour représenter dignement l’Algérie lors des prochains jeux Olympiques de Tokyo l’année prochaine. En marge de la présentation, par le Comité médical du Centre national de médecine du sport (CNMS), du protocole sanitaire d’accompagnement de la reprise des entraînements et préparations des sportifs concernés par les jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo, le premier responsable des sports en Algérie a réaffirmé : « Le parrainage financier est destiné aux athlètes qualifiés et je m’efforcerai personnellement de le mettre en œuvre. » Khaldi ajoute : « Vous êtes un athlète d’élite. Vous avez des droits que nous vous garantirons, mais vous avez aussi des devoirs », a-t-il fait remarquer. Et le ministre n’a pas omis de « saluer l’excellent travail du personnel du Centre national de médecine du sport dans la préparation des protocoles sanitaires pour chaque discipline sportive ». Il est important de souligner que le protocole présenté à l’occasion de cette rencontre avec les Fédérations olympiques, se décline sous forme de guide relatif à chaque discipline sportive. Ce protocole a été remis aux Fédérations sportives, aux directeurs techniques nationaux et aux sportifs qualifiés et candidats à la qualification aux jeux Olympiques. La rencontre, qui a regroupé, Sid Ali Khaldi, la secrétaire d’Etat chargée du Sport d’élite, Salima Souakri, les présidents des Fédérations sportives et leurs représentants, ainsi que les sportifs, a été sanctionnée par « une série de recommandations visant à charger le CNMS de veiller au suivi de l’application du protocole sanitaire dédié à chaque discipline sportive en coordination avec les Fédérations sportives concernées ». Pour être plus précis, on citera la désignation d’un point focal pour la gestion de la crise « Covid-19 » composé de médecins relevant des Fédérations sportives pour la coordination avec le CNMS et le suivi de la mise en œuvre du protocole sanitaire spécifique à chaque discipline. Il est également demandé à tous les acteurs et intervenants concernés par la reprise des entraînements (sportifs, staffs techniques et gestionnaires) de faire preuve du sens de responsabilité et de strict respect des mesures préventives arrêtées par le CNMS. Enfin, il a été décidé de réunir les conditions idoines pour la préparation des sportifs qualifiés aux jeux Olympiques et paralympiques. Khaldi a exprimé son espoir que Taoufik Makhloufi, Larbi Bouraâda et les autres puissent hisser le drapeau national très haut dans le ciel japonais. Enfin, il est utile de rappeler que le ministère de la Jeunesse et des Sports avait pris, conformément aux recommandations du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, la décision d’autoriser les sportifs qualifiés et candidats à la qualification aux jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, à reprendre leurs entraînements et de désigner les centres de préparation relevant des Fédérations sportives concernées.