Le MC Alger a concédé le match nul, mardi soir au stade du 5-Juillet, face à l'ES Tunis (1-1), dans le cadre de la seconde journée de la phase des poules de la Champions League.

Au coup de sifflet final de la partie, le coach mouloudéen, Abdelkader Amrani, s'est dit «optimiste», quant aux chances de son équipe de terminer dans l'une des deux premières places au classement qualificatives au prochain tour. Dans ce derby maghrébin, le Mouloudia a montré deux facettes: un jeu brouillon en première période, mais avec un retour aux vestiaires avec un léger avantage (1-0), avant de frôler la défaite en seconde période et résister pour terminer le match sur un score de parité (1-1).

Les Algériens ont débuté timidement la rencontre, puisqu'aucune occasion franche n'a été enregistrée durant le premier quart d'heure de jeu, face à une équipe tunisienne bien organisée sur la pelouse et ne laissant que très peu d'espace. D'ailleurs, les Tunisiens maîtrisaient parfaitement l'entre-jeu. Et c'est au moment fort de la maîtrise de la balle par les Tunisiens que le Mouloudia est parvenu à ouvrir le score, contre le cours de jeu, par l'entremise de Billel Bensaha (27'), à la suite d'un retrait du côté droit de Belkhir.

Ainsi, Bensaha qui a été prêté durant l'intersaison par l'ES Tunis, justement, au MCA a réussi à tromper la vigilance du portier tunisien Ben Mustapha, d'un tir du pied gauche. Les joueurs d'Amrani se réconfortent par ce but, mais n'arrivent pas à confirmer cet avantage au score. Et la dernière occasion de cette première mi-temps a été l'oeuvre du capitaine Abderrahmane Hachoud, qui a failli faire le break sur un coup franc direct (42'), repoussé difficilement par le portier tunisien. Après la pause, les visiteurs sont revenus avec des intentions plus offensives pour refaire leur retard, ce qui leur a permis de remettre les pendules à l'heure par l'Algérien Abderaouf Benguit (60'), bien servi par le capitaine Fousseny Coulibaly. Une égalisation qui a fait sortir le club algérois de son périmètre, pour aller inquiéter la défense de l'Espérance, cette dernière a bien résisté face aux assauts du MCA.

Et finalement les deux formations se sont tenues en respect jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre marocain Diyed qui a été à la hauteur de sa mission avec l'ensemble du staff arbitral d'ailleurs. Le coach du MCA, Abdelkader Amrani a estimé: «Ce nul est très équitable. À la vue de la physionomie du match.» Avant d'ajouter: «On peut être déçu du résultat mais nos joueurs ont tout donné. Malgré ce point obtenu à domicile, nos chances de qualifications restent intactes.»

Amrani ne connaît pas encore parfaitement ses joueurs, puisqu'il n'est à la barre technique du club que depuis quelques semaines. Quant à l'entraîneur de l'ES Tunis, Chaâbani, il a estimé: «C'est un bon point arraché face à un solide MCA.

Notre objectif est de récolter le plus de points possibles à l'extérieur et faire le plein chez nous afin de valider notre billet qualificatif.» Ainsi, les joueurs du coach Abdelkader Amrani enregistrent leur deuxième match nul de suite, après le point décroché lors de la journée inaugurale au Caire devant le Zamalek (0-0).

Dans l'autre match de cette poule, la formation égyptienne du Zamalek, vice-champion d'Afrique, est allée tenir en échec à Thiès les Sénégalais de Teungueth FC (0-0). Lors de la 3e journée, prévue les 5 et 6 mars prochain, le MCA se rendra au Sénégal pour défier Teungueth FC, alors que l'EST recevra le Zamalek dans une belle affiche qui promet.