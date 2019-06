Le Nigeria affronte la Guinée, ce aujourd’hui à Alexandrie, dans le cadre de la deuxième journée du groupe B de la coupe d’Afrique des nations de football. Après la victoire face au Burundi, les Super Eagles veulent arracher leur ticket pour les huitièmes de finale afin de se faciliter la vie en vue du prochain tour. Après une première victoire face au Burundi, enchaîner contre la Guinée serait une bonne nouvelle, pour permettre aux Nigérians de souffler jusqu’aux huitièmes de finale. Et lorsque l’on sait que l’équipe est arrivée diminuée en Égypte et que les conditions de jeu - avec la chaleur - ajoutent de la difficulté à la tâche, prendre son ticket pour le second tour suivant serait « très bienvenu ». « C’est le match de la qualification pour nous. C’est donc important. Mes joueurs vont mieux et même Samuel Kalu (victime d’un malaise après une déshydratation, NDLR) sera là », avance le sélectionneur Gernot Rohr. Côté guinéen, « Il faut être réaliste lorsque l’on affronte le Nigeria. On doit être au top. Je fais confiance à mon équipe qui sait qu’elle joue face à un favori », raconte Paul Put. Et le sélectionneur de la Guinée sait de quoi il parle. Il avait joué les Super Eagles en 2013 avec le Burkina Faso pour le titre. « Ils ont des joueurs rapides et il faudra faire très attention en défense », conclut le Toulousain Issiaga Sylla.