Le paratriathlon du Test event des JO-2020 à Tokyo a été transformé hier en duathlon, après que l’épreuve de natation a dû être annulée par les organisateurs, en raison des hauts niveaux de bactéries relevés dans l’eau. Les 70 paratriathlètes ont donc seulement disputé les épreuves de cyclisme et de course à pied. Ce n’est pas la première fois que la qualité de l’eau à Tokyo est remise en cause. La semaine dernière, plusieurs athlètes s’étaient déjà plaints de celle-ci lors des épreuves de nage en eau libre.