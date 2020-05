Les membres du staff technique du MC Oran n'ont pas perçu leurs salaires depuis huit mois en raison de la situation financière difficile que traverse le club de Ligue 1, a-t-on appris mercredi auprès de son entraîneur en chef, Bachir Mecheri.

Malgré cela, Mecheri et ses deux assistants, Sebbah Benyagoub et Abdesslam Benabdellah, tous des anciens joueurs du MCO, se montrent compréhensifs quant à la conjoncture actuelle que traverse leur club et le sport algérien en général, impacté notamment par la crise sanitaire qui secoue le pays et le monde entier.

Le technicien oranais n'a pas caché, en revanche, ses craintes au sujet des répercussions de la crise financière dans laquelle se débat la formation phare de la capitale de l'Ouest sur l'avenir de ses joueurs avec l'équipe.

«La situation des joueurs ne diffère pas trop de la nôtre en tant qu'entraîneurs, puisqu'ils n'ont pas été payés à leur tour depuis 7 mois. S'ils venaient à saisir la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), l'effectif risque tout simplement la saignée», a-t-il encore dit, saluant au passage le sens de responsabilité de ses protégés «qui se montrent jusque-là très compréhensifs vis-à-vis des difficultés financières auxquelles fait face à la direction du club».