La CAF a définitivement plié le dossier de la finale EST-WAC dimanche dernier. L’instance du football africain a en effet rejeté l’appel du WAC et a déclaré l’ES Tunis officiellement vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions. Lundi, la FIFA a procédé au tirage au sort de la Coupe du monde des clubs qui aura lieu au Qatar en décembre prochain. Est-ce la fin d’un roman-feuilleton qui agite le football africain depuis plus de trois mois ? Dimanche dernier, le WAC a perdu une nouvelle bataille juridique concernant la finale de la plus prestigieuse compétition de clubs d’Afrique, la Ligue des champions. Après avoir été retoqué par le Tribunal arbitral du sport (TAS) puis par le Comité de discipline de la CAF, c’est le Comité d’appel de la CAF qui a désavoué le WAC. Mais Saïd Naciri ne lâche pas l’affaire. Le président du Wydad refuse de s’avouer vaincu dans le litige qui oppose son club à celui de l’Espérance de Tunis suite au «scandale de Radès». Bien que la commission d’appel de la CAF vient tout juste de confirmer la victoire de l’EST dans l’édition 2019 de la Ligue des champions aux dépens du WAC, le patron du Wydad s’apprête à contester cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), rapporte le site Le 360. Le match retour de la finale de la Ligue des champions de mai s’était soldé par une controverse, le Wydad de Casablanca ayant refusé de continuer à jouer après une dispute sur le système d’arbitrage assisté par vidéo (VAR). Le jeu a été interrompu car la VAR n’était pas disponible pour juger un but non accepté.