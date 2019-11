L’Equipe nationale algérienne de football entamera son stage dès aujourd’hui au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) et ce, en prévision des prochaines dates FIFA, du 11 au 19 novembre 2019, et les deux rencontres contre la Zambie, jeudi prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida, et le Botswana, fixé au lundi 18 du mois en cours à Gaborone. Les deux matchs comptent, respectivement, pour la première et seconde journées de la CAN-2021. Pour aborder ces deux premiers matchs officiels depuis la consécration des Verts lors de la précédente édition de la CAN au Caire, le sélectionneur national Djamel Belmadi a convoqué 23 joueurs. L’on retrouvera dans cette liste de nouvelles têtes, des revenants et des mis à l’écart. Dans cette liste, on enregistre trois nouveaux joueurs, à savoir le défenseur central Maxime Spano Rahou, pensionnaire de Valenciennes FC, Mohamed Réda Halaimia, le latéral droit de Beerschot VA en Belgique, ainsi que le milieu de terrain Adam Zorgane du Paradou AC. Concernant les revenants, on citera l’attaquant Hillel Larbi Soudani de l’Olympiakos et surtout le milieu de terrain du stade brestois, Haris Belkebla. Pour ce dernier, ce serait une véritable main de secours de Belmadi, suite à sa dernière bourde avant la CAN, qui lui avait valu un renvoi du lieu du stage et une non-participation au tournoi continental. Au vu de ce qu’il est en train d’afficher actuellement dans le championnat français, le retour de Belkebla n’est que logique.

La grosse surprise de cette liste n’est autre que l’absence du joueur des Qataris d’Al-Rayyan, Yacine Brahimi. Ce dernier réalise, pourtant, un très bon début de saison avec son nouveau club, et est l’une des attractions du championnat. Autre mise à l’écart, celle du milieu de terrain de l’OGC Nice, Hicham Bouadoui, quoique cette décision était prévisible, vu que l’ancien joueur du PAC peine à trouver une place avec le club français qu’il a rejoint cet été.

Pour le stage qui débutera aujourd’hui, les joueurs arriveront par vagues compte tenu de leurs matchs respectifs avec leurs équipes. C’est demain, donc, que débutera le véritable travail technico-tactique pour préparer d’abord le premier match de jeudi prochain contre la Zambie. Djamel Belmadi animera une conférence de presse ce mardi à partir de 11h à l’auditorium Omar-Kezzal du CTN. Par la suite, une zone mixte sera organisée le même jour à 17h30 avant la séance d’entraînement qui sera ouverte également pendant un quart d’heure à l’adresse des photographes et caméramans. Avec ces deux premiers matchs de la CAN-2021 face à la Zambie et le Botswana, Belmadi et ses joueurs devront d’abord tenter de se qualifier à cette compétition continentale avant de voir plus loin la défense de leur titre africain acquis de forte lutte en Egypte en juillet dernier.

D’ailleurs, c’est bien confirmé par Belmadi, qui, après avoir été honoré samedi à Mostaganem en présence d’une foule nombreuse constituée surtout de jeunes joueurs des écoles de football, a indiqué : «Il faut d’abord se qualifier à la CAN-2021 et penser conserver notre sacre par la suite.» Quant à la Coupe du monde 2022, Djamel Belmadi a été très clair en indiquant qu’«elle se prépare dès maintenant».

A noter que les premiers adversaires des Verts, à savoir les Zambiens, seront à Alger demain et devront effectuer leur dernière séance d’entraînement, mercredi à l’heure du match sur la pelouse du stade Mustapha-Tchaker à 20h. Après ce premier match contre les Zambiens, Belmadi et ses joueurs s’envoleront, vendredi, en direction de Gaborone pour disputer leur second match face au Botswana. Cette seconde rencontre est prévue le 18 novembre à 20h. Le stage des Verts prendra fin, au lendemain de ce second match, soit mardi 19 novembre.