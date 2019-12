La Paradou AC, seul représentant algérien en coupe de la CAF, recevra ce soir à 20h l’équipe marocaine de Hassania Agadir au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour le compte de la seconde journée de la phase des poules de la compétition.

Les joueurs du coach portugais, Francisco Chalo, sont décidés à gagner ce match et occuper le poste de leader, actuellement propriété de leur adversaire du jour. En effet, les Marocains se sont imposés, il y a une semaine à domicile contre les Nigérians d’Enymiba, alors que le PAC a fait quant à lui match nul face aux redoutables Ivoiriens de San Pedro à Abidjan.

La rencontre s’annonce d’ores et déjà palpitante. Les joueurs algériens ont préparé ce match depuis leur retour d’Abidjan avec la détermination de multiplier les efforts afin de l’emporter à domicile et prendre une sérieuse option pour être l’un des deux qualifiés du groupe au prochain tour. Ce qui ferait l’objet d’une autre ligne d’« histoire » de leur jeune club qu’ils écriront, ayant déjà atteint l’objectif premier, pour une première participation dans une telle compétition continentale d’envergure. Pour Chalo, « le match nul réalisé en déplacement à Abidjan revigore les joueurs qui savent que gagner le match de ce soir, serait synonyme de la première place de ce groupe ». De son côté, son latéral droit, Bouguera, déclare que « face à Hassania Agadir, il faudra confirmer ». « Nous devons profiter de l’avantage du terrain et du public pour battre Hassania Agadir et occuper la première place du classement », a-t-il dit.

Le match serait bien difficile devant une équipe marocaine possédant un effectif aussi riche qu’expérimenté. Ce qui permet au staff technique d’avoir l’embarras du choix pour déterminer le « Onze » type qui débutera la rencontre de ce soir. D’ailleurs, c’est hier soir que l’équipe marocaine a effectué son ultime galop d’entraînement sur le pelouse du stade de Blida, à l’heure du match, comme le prévoit la réglementation. C’est sûrement à l’issue de cet ultime séance que le staff technique désignera le « onze » rentrant. Et justement, dans le camp marocain, le président Sidinou déclare : « Nous savons que notre mission ne va pas être facile, mais poursuit-il, nous allons défendre nos chances jusqu’au bout. » Pour sa part, l’expérimenté joueur de Hassania d’Agadir, Karim El Berkaoui dira : « Nous sommes bien armés pour revenir au Maroc avec les trois points de la victoire et ce, en dépit du fait que le match sera bien difficile à négocier. » En tous les cas, le coach du Paradou connaît si bien ses joueurs qu’il a déjà en tête le « onze » qui devrait débuter la partie. En cas de victoire, le PAC serait premier de ce groupe « D » et pourrait envisager la suite de la qualification dans de meilleures conditions.