La sélection nationale de football qui s’est brillamment qualifiée pour la finale de la CAN-2019 et a suscité une telle effervescence et un tel engouement chez les supporters algériens que les pouvoirs publics ont décidé de réactiver un pont aérien entre Alger et Le Caire. Objectif : acheminer pas moins de 28 avions pour transporter 4 800 supporters vers Le Caire. Ainsi, les autorités s’apprêtent à organiser, incessamment, un pont aérien destiné à assurer le transport des supporters désireux d’assister à la finale du tournoi continental, prévue ce vendredi à 20h au Stade international du Caire.

C’est ainsi qu’un communiqué des Services du Premier ministère, diffusé lundi soir, indique qu’un Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a décidé de mobiliser 28 avions pour transporter, dans la nuit de jeudi à vendredi, quelque 4 800 supporters vers Le Caire. D’ailleurs, s’exprimant hier durant l’émission « L’Invité de la rédaction » de la Chaîne 3 de la Radio nationale, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, rappelle qu’en prévision de cette compétition continentale et aux fins d’encadrer les fans des Verts, le gouvernement avait mobilisé un staff regroupant des représentants de son ministère et de ceux de la Santé, des Affaires étrangères, de l’Intérieur et celui du Tourisme.

Bernaoui a indiqué qu’en plus des quelque 3 000 supporters déjà présents dans la capitale égyptienne, les 28 vols programmés par les compagnies Air Algérie, Tassili Airlines et les 9 autres par l’ANP, vont permettre, dit-il, « d’acheminer 4 800 autres en échange de tarifs symboliques », soit 35 000 DA par personne. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, a également précisé que les appareils mobilisés pour la circonstance vont décoller à partir de plusieurs villes du pays, dont notamment celles de Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Oued Souf, Biskra, Annaba, Constantine, Sétif, Alger et Oran. Concernant la mobilisation de tous les moyens disponibles pour transporter le plus grand nombre de supporters possible et garantir les meilleures conditions de leur prise en charge à l’aller et au retour au pays, une cellule de coordination a été créée au niveau du Premier ministère. Elle est supervisée par le chef de cabinet du Premier ministre. Composée de représentants de toutes les parties concernées, la cellule est chargée du suivi des différents préparatifs et étapes de déplacement des supporters jusqu’à leur retour au pays.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a été chargé en coordination avec la Fédération algérienne de football (FAF) de prendre toutes les mesures de manière anticipative afin d’assurer un nombre suffisant des tickets pour le match de finale au profit des supporters de l’EN.

Et dans ce même ordre d’idées, Touring club Algérie a été chargé en coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères de réactiver le même plan adopté auparavant pour la prise en charge de tous les aspects liés au déplacement des supporters (inscription, visa, tickets et déplacement au Caire…) tout en leur réunissant les meilleures conditions durant leur séjour au Caire. Afin d’éviter le précédent d’Oum Dorman (Soudan) où s’était déroulée la rencontre Algérie – Egypte, les responsables concernés, dont le MJS, doivent assurer le rapatriement des supporters qui sera, cette fois-ci, mieux encadré pour permettre leur retour au pays, dans les meilleures conditions possibles de l’ensemble des supporters, comme l’a indiqué le ministre hier.

De son côté, le Premier ministre a justement insisté, lors de la dernière réunion du Conseil interministériel, sur l’impératif de prendre les mesures nécessaires pour garantir le retour au pays de tous les supporters, dans les meilleures conditions, y compris ceux qui sont en Egypte actuellement et qui ont préféré prolonger leur séjour dans ce pays frère en vue de soutenir l’EN.