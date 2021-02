Sauvé in-extremis d'une défaite sur tapis vert face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundown, le représentant algérien en Champions League, le CR Belouizdadi, est pleinement concentré sur ce match. Celui-ci se tiendra dimanche prochain à partir de 14h au stade de Dar Es-Salaam (Tanzanie), après l'impossibilité de l'organiser à Alger, mardi dernier, à cause du variant sud-africain de Covid-19, ayant imposé un niet catégorique du comité scientifique algérien. Les Champions d'Algérie en titre, qui recevront en dehors de l'Algérie, voyageront vers «le, pays preneur», la Tanzanie, aujourd'hui, à bord d'un avion spécial de la compagnie aérienne, Air Algérie. ils se concentrent pleinement sur le match face au leader du groupe, qu'ils veulent battre coûte que coûte pour prendre les commandes et faire un pas géant vers les quarts de finale. Mais la mission ne sera pas facile pour diverses raisons. Outre le long périple qu'ils doivent effectuer, les Algériens s'attendent à évoluer dans des conditions climatiques difficiles, mais sur une pelouse en parfait état. C'est le constat qui ressort du match de mardi dernier, à Dar Es-Salaam même, entre les locaux de Simba et les Egyptiens d'Al Ahly (1-0), joué sous un taux d'humidité de 81%, selon les

services météorologiques tanzaniens. Mais ce n'est pas tout, le responsable technique du Chabab, Franck Dumas, va devoir composer, dimanche prochain, sans plusieurs éléments clés sur son échiquier. Le buteur-maison, Hamza Belahouel, étant blessé, ainsi que le milieu de terrain, Larbi Tabti, pour le même motif. Pour sa part, Marcellin Koukpo est suspendu pour cumul de cartons. Mais fort heureusement pour Dumas, en parallèle, il pourra récupérer Zakaria Draoui et Hocinelmi, de retour de blessure. La motivation y est, en attendant de voir la réaction des joueurs sur le terrain.