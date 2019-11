La Côte d’Ivoire n’a pas brillé samedi soir pour sa première sortie des éliminatoires de la CAN-2021 dans le groupe K. Elle a une fois de plus affiché le manque de sérénité qui la caractérise depuis un certain temps lorsqu’elle joue à domicile. Mais les Eléphants ont fait l’essentiel en battant le Niger (1-0). L’unique but de la rencontre a été marqué à la 68’ par Franck Kessié, sur penalty. « On aurait pu ouvrir le score pour se faciliter le match. Ça n’a pas été le cas. Le plus important était de débuter par une victoire. Pour trancher avec la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019. Nous sommes contents d’avoir gagné, devant un public qui est venu nous soutenir. On ira à présent chercher des points à l’extérieur face à l’Ethiopie », a déclaré le capitaine ivoirien, Serge Aurier, à la fin de la rencontre. Les Eléphants affrontent l’Ethiopie demain pour le compte de la 2e journée.