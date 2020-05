Les joueurs de l'USM Bel Abbès commencent à perdre patience en raison de «la situation chaotique» prévalant dans le club sur le plan financier, a indiqué jeudi le latéral droit, Fatah Achour. «L'USMBA est un grand club qui ne mérite pas ce qu'il lui arrive, et en tant que joueur, je fais porter la responsabilité à la direction. D'ailleurs, aucun des dirigeants n'a pris la peine de nous contacter, nous les joueurs, pour au moins nous rassurer à propos de nos salaires impayés depuis plusieurs mois», déplore-t-il.

Les problèmes financiers persistent au sein de la formation de la Mekerra depuis déjà quelques années. Cette situation a même causé le départ de plusieurs joueurs et non des moindres pendant chaque mercato d'été en bénéficiant de leurs libérations de la part de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).

Le même procédé devrait être suivi également cette fois-ci par plusieurs éléments de l'USMBA, selon Fatah Achour qui affirme être déjà passé à l'acte. «Personnellement, j'ai déjà saisi la CNRL pour me rétablir dans mes droits. La direction du club me doit six mois de salaire au titre de l'exercice passé, et cinq autres relatifs à l'actuel. Ce n'est pas normal qu'un pensionnaire de l'élite gère ses affaires de cette façon», a-t-il encore déploré.

Le même joueur a tenu, au passage, à mettre en exergue «le parcours satisfaisant» de son équipe cette saison «en dépit des graves problèmes qu'on a vécus avant le début de l'exercice». Malgré cela, a-t-il poursuivi, «nous avons réussi à revenir de loin et terminer la phase aller sur le podium». Cependant, les résultats des Vert et Rouge se sont à nouveau détériorés au début de la phase retour du championnat, gelé depuis un peu plus de deux mois à cause de la pandémie de covid-19, et l'équipe a reculé à la 12e place après 22 journées.