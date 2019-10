Même si le retour en Champions League africaine est programmé pour la fin du mois de novembre, on y pense d’ores et déjà du côté de la JS Kabylie. Le premier responsable technique, Hubert Velud, prévoit une préparation intense afin de permettre à ses poulains de reprendre l’initiative. A l’heure actuelle, le moral des joueurs est au plus bas, après les deux défaites successives, et cela doit changer, car les choses sérieuses commencent en ce mois de novembre. Affronter les plus grands clubs africains n’est pas une sinécure et ce n’est certainement pas avec ce niveau de jeu que les Canaris peuvent s’en sortir. Ainsi, avant la confrontation face à l’AS Vitae Club de la République démocratique du Congo, les Canaris sont attendus dans plusieurs matchs de championnat. La direction prévoit même des rencontres amicales, afin de permettre aux camarades de Saâdou de se ressaisir et se corriger au fur et à mesure. D’intenses préparatifs sont au menu pour permettre également à Velud de trouver des solutions de rechange à la ligne défensive défaillante depuis le début der la compétition. Cette dernière ne parvient toujours pas à trouver ses marques. Pis encore, dans de nombreuses rencontres, elle a été la cause principale de plusieurs faux pas, à l’extérieur comme à domicile. Au chapitre des compétitions, notons que demain, les Canaris affronteront l’AS Aïn Mlila au stade du1er-Novembre de Mohammedia à huis clos. Une rencontre qui intervient avant celle prévue à Sidi Bel Abbès, face à l’équipe locale, dans le cadre de la mise à jour du calendrier. Cette confrontation, qui se déroulera au stade du 24-Février de la ville de la Mekerra est attendue lundi 4 novembre. La direction et le staff technique de la JSK comptent faire de ces confrontations une sorte de préparation de la prochaine rencontre, pour le compte de la compétition continentale et le premier match de la phase des poules, face au Vitae Club de la République démocratique du Congo en Algérie. Pour parvenir à ses objectifs, la direction du club ne lésine pas sur les moyens. Pour motiver les joueurs à surmonter la crise, Mellal aurait promis une forte prime en contrepartie d’une victoire face à Aïn M’lila demain. Un petit stage est prévu dans la banlieue de Tizi Ouzou à Oued Aïssi. La direction compte mettre tous les moyens, afinque les Canaris puissent remonter leur moral terne, après deux défaites accablantes. On évoque ainsi le portier Salhi qui est dans une phase difficile, et qui ne devrait pas débuter la partie de Aïn M’lila. La direction de la JSK conduite par son président Chérif Mellal a mis une grande pression sur les joueurs. Chose qui a, selon les connaisseurs, engendré les défaites consécutives à l’intérieur comme à l’extérieur. L’obligation de gagner est un facteur démobilisant pour les joueurs et ce n’était pas ce qui a manqué dans les rangs des Canaris, ces dernières semaines.

Mais Mellal semble avoir compris que la pression produit le contraire d’où son passage à la motivation par des primes.

Les résultats de cette seconde méthode, de l’avis des anciens du club, seront largement meilleurs que l’obligation de gagner qui met une terrible pression sur les joueurs. à vérifier dès demain.