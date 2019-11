Dimanche, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, et le directeur technique national, Ameur Chafik, ont procédé à la désignation des nouveaux staffs techniques des Equipes nationales des U20, U17 et U14, et ce, « après examen des différentes candidatures et une évaluation minutieuse de la situation des différentes sélections ». Pour les U20, le choix s’est porté sur Saber Bensemaïn. Conseiller en sport et titulaire d’un diplôme CAF A, le concerné a débuté la saison sur le banc du MC Saïda, pensionnaire de la Ligue 2. Un autre conseiller en sport et titulaire d’un diplôme CAF A a été désigné à la tête de l’EN des U17, à savoir Mohamed Lacète, qui a quitté son poste à la tête de la JSM Béjaïa, après quatre journées de championnat de Ligue 2. Enfin, pour les U14, c’est Arezki Remmane,

désormais ancien entraîneur du NA Hussein-Dey, qui a été désigné à la tête de cette sélection.

« La composante complète des différents staffs ainsi que les objectifs de chaque sélection seront annoncés lors de la cérémonie d’installation officielle des nouveaux sélectionneurs », a indiqué la FAF dans son communiqué.