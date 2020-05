La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) poursuit ses auditions dans l'affaire de l'enregistrement sonore mettant en cause le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, ainsi que l'agent de joueurs, Nassim Saâdaoui. Les deux hommes ont été auditionnés par la commission de discipline de la LFP, jeudi dernier, et aujourd'hui c'est au tour des présidents de l'US Biskra et du CA Bordj Bou Arréridj, d'être entendus dans cette affaire. Ainsi, le Biskri, Abdallah Benaïssa, sera auditionné aujourd'hui à 11h, tandis que le président bordji, Anis Benahamadi, comparaîtra une heure plus tard. En parcourant le communiqué de la LFP sur le sujet, il y a lieu de remarquer deux «expressions» bien distinctes dans ces histoires d'auditions des concernés par l'affaire. Pour ce qui est du président de l'ESS, la Commission parle de «convocation» alors que pour les trois autres, l'intermédiaire des joueurs et les présidents de l'USB et du CABBA, elle parle d'«invitation». Ce qui voudrait dire que c'est Halfaya qui est l'accusé, les trois autres responsables ne sont auditionnés qu'en tant que témoins. Ceci dit, Halfaya soutient que «cette vidéo est fabriquée», indiquant qu'il a les preuves de ce qu'il avance, «et qui ont été fournies à la CD», avant d'annoncer avoir saisi la justice. De son côté, Saâdaoui dément Halfaya en insistant que «cet enregistrement n'est pas fabriqué, mais il est vraiment authentique». D'après certaines informations, Saâdaoui aurait transmis cet enregistrement au président du CABBA, Anis Benhamadi, qui s'est chargé de le diffuser dans le but évident de régler des comptes avec Halfaya. C'est pourquoi, ce dernier a accusé Benhamadi et Saâdaoui d'avoir voulu arranger le match de coupe d'Algérie CABBA - ESS et, en contrepartie, que les Bordjis cèdent les points du match du championnat. Ainsi l'audition des deux présidents de l'USB et du CABBA sera suivie demain par la confrontation entre Halfaya et Saâdaoui par la CD. Ensuite, il faudrait donc attendre des décisions mardi ou mercredi de la part de la structure en question. Et ça ne serait pas fini, car après les résultats de la CD, l'affaire sera étudiée par le nouveau Département de l'Intégrité de la FAF, dont le président sera installé cette semaine. Et c'est à se demander pourquoi la FAF attend depuis l'année dernière pour concrétiser ce Département avec sa composante humaine. Là, la FAF avait bien précisé que Saâdaoui et Halfaya seront également auditionnés par cette nouvelle structure juridique. Et c'est après ces auditions que des sanctions, si sanctions il y aurait, seront ainsi prises. Et ce n'est pas encore fini, car le ministère de la Jeunesse et des Sports ayant déposé une plainte en justice contre «X». Halfaya et Saâdaoui ont été entendus mercredi dernier par la sûreté de la wilaya d'Alger. Il faudrait, donc, aussi attendre les décisions de la justice. L'affaire suit donc son cours.