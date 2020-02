La défaite du NA Hussein-Dey face au CR Belouizdad (0-1) lundi soir, a montré une fois de plus que l’équipe n’a plus les moyens de lutter pour son maintien en Ligue 1. Il s’agit de la troisième défaite de suite depuis l’entame de la phase-retour, plaçant toujours l’équipe à la dernière loge. Les supporters des Sang et Or, en colère après cette nouvelle déroute, ne comptent pas rester les bras croisés. Ils comptent organiser un sit-in ce week-end au complexe Bensiam ainsi qu’au niveau des autorités locales pour demander, comme à l’accoutumée, le départ des frères Ould Zmirli. Pour les inconditionnels du Nasria,

«Mahfoud et Bachir sont la source du mal». La préparation du match de samedi prochain à domicile face à l’USM Bel-Abbès risque d’être encore une fois perturbée, ce qui influera, à coup sûr, négativement sur le rendement de l’équipe.