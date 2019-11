Au lancement, mardi dernier, de l’opération de vente des billets du match Algérie – Zambie, comptant pour la journée inaugurale des éliminatoires de la CAN-2021, l’affluence était faible au niveau des guichets du stade Mustapha-Tchaker de Blida, théâtre de cette partie. Est-ce les prémices d’un match qui se jouera devant des gradins à moitié vides ? Pas si sûr, étant donné que par le passé, la vente de billetterie s’est déroulée de la sorte pour voir, au bout du compte, le stade plein à craquer. Une hypothèse qui est plus proche de se réaliser ce soir, étant donné qu’il s’agit du premier match officiel post-CAN-2019, remportée par cette même EN algérienne.

Cette dernière avait déjà joué en Algérie, plus précisément au stade du 5-Juillet d’Alger, le 10 octobre dernier, en amical face à la RD Congo (1-1), mais là, il s’agit d’un retour dans un stade qui a connu les meilleurs moments de cette équipe pendant les 15 dernières années. Les férus des Verts sont attendus en force ce soir, malgré le froid glacial qui s’est installé sur les lieux. Retrouver Mahrez et consorts après une brillante consécration continentale en terre égyptienne annonce des bousculades aux portes du stade dès leur ouverture à partir de 16h. La présence massive et les animations attendues, comme à l’accoutumée, par les supporters devraient constituer une source de motivation pour les joueurs afin de sortir le grand jeu et réussir, ainsi, leur baptême du feu dans cette campagne.

Une victoire, ce soir, permettra aux protégés de Djamel Belmadi d’aborder le prochain déplacement au Botswana, lundi prochain, en possession de tous leurs moyens, sachant que, comme l’a si bien déclaré le coach national dans sa dernière conférence de presse, les conditions à Gaborone s’annoncent des plus difficiles.