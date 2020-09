Les supporters du CABB Arréridj ont demandé aux autorités publiques, lors de leur rencontre, lundi dernier, au siège de la wilaya avec le délégué de l'instance de médiation de la République, qu'une entreprise publique prenne en charge leur club de coeur.

Le CABBA, qui traverse actuellement une période particulièrement délicate, avec la démission de son président, Anis Benhamadi, conjuguée aux envies «d'aller voir ailleurs», d'une grande partie de l'effectif, voit aujourd'hui ses supporters réclamer l'organisation au plus vite d'une Assemblée générale extraordinaire, pour désigner une nouvelle direction et entamer la préparation de la prochaine saison sous la houlette d'une entreprise publique.

Le président du club amateur, El Houès Remache a affirmé, à cette occasion, qu'il n'était pas responsable du vide administratif que vit le conseil d'administration de la SSPA, à la suite du départ de Anis Benhamadi, soutenant que les membres restants dudit conseil doivent «urgemment» trouver une solution à cette situation, avant l'entame de la préparation pour la nouvelle saison qui se profile.

Il a ajouté que cette crise financière, qui ronge aujourd'hui la société commerciale et qui fait que le club croule sous les dettes, est le résultat de «la mauvaise gestion», appelant dans ce contexte à «la nécessité de rationaliser les dépenses», en attendant d'obtenir le rapport final du commissaire aux comptes.

De leur côté, les membres restants du conseil d'administration rejettent la suggestion de Remache comme l'a indiqué l'un d'eux, Djamel Messaoudène, qui a affirmé que «les membres du CA ne sont pas juridiquement habilités à organiser une Assemblée générale extraordinaire». Il a souligné à cet effet que le club amateur est l'actionnaire majoritaire et que par conséquent «il est le seul à avoir capacité de trouver une solution, pour sortir de cette impasse administrative».