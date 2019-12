La sélection algérienne féminine des moins de 21 ans (U-21) entamera le tournoi féminin de l’Union nord-africaine de football (UNAF), prévu à Alger du 20 au 27 décembre, en affrontant l’Egypte le dimanche 22 décembre au stade de Dar El-Beida (Est d’Alger), selon le calendrier dévoilé vendredi par la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. Les joueuses du Madji Taleb - Ahmed Laribi enchaîneront le jeudi 26 décembre en affrontant le Maroc, avant de croiser le fer le samedi 28 décembre avec la Tanzanie, pour le compte de la 4e et dernière journée. L’équipe du Burkina Faso, qui ne devait pas initialement prendre part à ce tournoi, sera finalement présente, mais n’affrontera pas l’Algérie. En effet, les deux sélections (seniors) seront opposées au premier tour des éliminatoires de la CAN-2020. Ce tournoi se jouera en mini-championnat, avec classement entre les 3 équipes de la Zone (Algérie, Maroc, Egypte). La durée du match est de 80 minutes, alors que six changements seront autorisés, précise la même source. En vue de ce tournoi, qui se jouera pour la première fois en Algérie, le staff technique a fait appel à 22 joueuses, dont 5 évoluant à l’étranger. Le dernier stage préparatoire a débuté hier et s’étalera jusqu’au 20 du mois courant au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.