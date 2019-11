C’est, donc, l’entrée officielle des Verts dans la compétition continentale après son sacre africain au mois de juillet dernier au Caire. Aux dernières nouvelles, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, devrait être présent à Alger et plus précisément au Centre technique national de Sidi Moussa, lieu du stage des Verts aujourd’hui. A ce propos, il faut savoir que le stage débutera lundi prochain au CTN de Sidi Moussa. Les convocations des joueurs devant disputer les deux matchs contre la Zambie et le Botswana ont été envoyées, selon la réglementation FIFA et la liste sera communiquée demain dimanche, selon certaines sources. Au sujet de cette liste, nul doute que Belmadi ne changera jamais une équipe qui gagne. Donc, la majorité des champions d’Afrique aptes est convoquée pour ces deux premiers matchs de la CAN-2021. Le groupe des champions d’Afrique se doit de bien défendre son titre, en ce début de la nouvelle édition de cette prestigieuse compétition. Devant la Zambie, jeudi prochain, au stade Mustapha-Tchaker de Blida et le Botswana au National Stadium de Gaborone le 18 novembre prochain. Pour avoir plus d’informations sur le choix des joueurs et les deux prochains adversaires des Verts, dont surtout la Zambie, premier concurrent en lice, une conférence de presse de Belmadi est prévue mardi prochain au niveau de l’auditorium Omar-Kezzal du Centre technique national de Sidi Moussa. Selon le communiqué de la FAF, relatif au programme des Verts, « Belmadi fera le point sur la préparation de ces deux rencontres des 1ère et 2e journées de ces éliminatoires et les dernières d’une année 2019 fabuleuse, avec ce sacre à la CAN en Egypte et une série d’invincibilité qui dure depuis plus d’une année avec 16 rencontres de rang sans défaite ». Par la suite, et à partir de 17h30, une zone mixte est prévue avec les journalistes, pour un quart d’heure, avant le début de la séance d’entraînement, en présence de trois ou quatre joueurs. La séance d’entraînement sera également ouverte durant le premier quart d’heure aux caméramans et photographes. C’est, d’ailleurs, en ce jour-même de mardi prochain que la délégation zambienne pointera à Alger. Et Belmadi devra bien préparer ses joueurs avec les dernières retouches prévues, lors de la dernière séance d’entraînement de mercredi prochain sur la pelouse du stade de Blida. A ce sujet, Belmadi avait critiqué cette pelouse, au même titre que d’autres techniciens. Et c’est la raison pour laquelle « une commission de la Fédération algérienne de football (FAF) s’est déplacée le mardi 6 novembre afin d’inspecter au stade Mustapha Tchaker, l’enceinte qui abritera cette confrontation » indique l’instance fédérale sur son site. La même source ajoute que « les membres de la FAF ont passé en revue plusieurs volets et visité tous les espaces (vestiaires, tribune officielle, tribune de presse, salons VIP, la salle de conférence de presse, l’emplacement dédié à la zone mixte, les différents accès et bien d’autres), appelés à connaître des interventions d’agencement et d’amélioration des conditions d’accueil et de fonctionnement. ». Les Zambiens s’entraîneront aussi sur cette même pelouse, la veille du match à 20h. Et toujours au sujet du programme des Verts, Belmadi et ses joueurs s’envoleront au lendemain du match, soit vendredi, en direction de Gaboronne pour disputer leur second match face au Bostwana. Cette seconde rencontre est prévue le 18 novembre à 20h. Au lendemain de ce second match, soit mardi 19 novembre, prendra fin le stage des Verts. Il restera, donc, à l’EN d’assurer une belle entrée en matière de défense de son titre africain sachant que

« gagner un titre est plus facile que de le conserver ».