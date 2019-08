L’EN des U23 effectuera un stage de préparation au CTN de Sidi Moussa (Alger) du 24 au 27 août en prévision des prochaines échéances officielles, a indiqué la FAF mardi. Le DEN et sélectionneur des U23, le Français Ludovic Batelli, a convoqué 23 joueurs évoluant en Ligues 1 et 2 pour prendre part à ce regroupement. Les partenaires du gardien Sifour préparent la double confrontation face au Ghana comptant pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN-2019 de la catégorie. Le match-aller aura lieu à Kumasi alors que le match-retour est prévu à Sétif. Les deux rencontres auront lieu au mois de septembre. L’Algérie s’est qualifiée au 3e et dernier tour en dominant la Guinée équatoriale (0-0, 3-1), tandis que le Ghana a surclassé le Gabon (4-0,0-0). La phase finale de la CAN des U23 aura lieu en Egypte du 8 au 22 novembre avec la participation de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi des Jeux olympiques Tokyo-2020.