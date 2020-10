Après avoir exploité à très bon escient la dernière date FIFA de ce mois d'octobre 2020, avec deux matchs amicaux face au Nigeria (1-0) et au Mexique (2-2), Djamel Belmadi, son staff et ses joueurs sont déjà concentrés sur leurs deux prochains matchs contre le Zimbabwe, prévus le mois prochain. Depuis l'avènement du coronavirus, la sélection algérienne débutera ses matchs des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021, décalée à 2022 le 12 novembre au Stade du 5-Juillet contre le Zimbabwe avant de s'envoler à Harare pour disputer le match retour le 16 du même mois. Pour Belmadi et ses joueurs, le programme qui les attend pour les qualifications de la CAN et du Mondial 2022 s'étalera donc du 9 novembre prochain au 16 novembre 2021 avec le match barrage pour le Mondial, soit un total de

12 matchs. Les objectifs de Belmadi et des Verts, champions d'Afrique sont clairs et le sélectionneur des Verts le martèle depuis qu'il a pris la barre technique des Verts: après avoir relevé le premier objectif d'être champion d'Afrique pour la première fois hors du pays, Belmadi envisage bien évidemment de garder cette couronne africaine et surtout se qualifier au prochain Mondial. Pour ce faire, le staff technique des Verts, dirigé par le «phénomène» Belmadi a réussi, en parallèle des résultats techniques avec pas moins de 20 matchs sans défaite, de préparer trois sélections. Ce qui fait que si on compte le nombre de joueurs qu'il a convoqués depuis qu'il a pris la barre technique des Verts en août 2018, Belmadi a brassé très large avant d'exploiter le parcours de la sélection en cherchant des doublures pour chaque poste. D'ailleurs, en coupe d'Afrique 2019, Belmadi a présenté en matchs officiels deux sélections: la première sur laquelle il s'est toujours basé, comme, «Equipe type» et la seconde qui a disputé le match contre la Tanzanie. Lors de la dernière date FIFA où les Verts ont disputé deux matchs amicaux, le premier gagné face au Nigeria en Autriche et le second avec un match nul contre le Mexique aux Pays-Bas, on a vu défiler dans les rangs des Verts deux sélections. Résultats des courses: on compte donc depuis 2018, une panoplie de joueurs pouvant former trois sélections. Et c'est dans cette liste élargie que Belmadi puisera ses joueurs pour les prochains matchs, sans oublier d'«inviter», comme de tradition de nouveaux jeunes joueurs pour les encourager.

Des impondérables font que Belmadi ne pourrait compter toujours sur son «Equipe type», et sachant parfaitement que faire tourner l'effectif élargi est la meilleure manière d'avoir une concurrence rude au sein des Verts, d'où, de voir régulièrement des joueurs se «battre» sur le terrain pour arracher une place dans le» onze type». Ce qui donne régulièrement des résultats positifs.

Et le meilleur exemple, c'est le cas du défenseur Halaimia qui a disputé son premier match officiel face au Nigeria en étant un peu crispé au vu de son baptême du feu avec les Verts, avant de s'imposer devant la redoutable sélection mexicaine. Aujourd'hui, le sélectionneur des Verts a vraiment l'embarras du choix devant ses joueurs.

Et comme à ses habitudes, il fait son choix en convoquant les joueurs les plus en forme tant sur le plan physique que tactique, mais également sur le plan moral. Ce qui a toujours fait la force de la sélection nationale jusque-là, depuis la venue de Belmadi à la barre technique des champions d'Afrique.

Le programme :



CAN-2021 :

3e et 4e journées : 9-17 novembre 2020

5e et 6e journées : 22-30 mars 2021

Mondial-2022 :

1re et 2e journées : 31 mai-15 juin 2021

3e et 4e journées : 30 août-7 septembre 2021

5e et 6e journées : 4-12 octobre 2021

Matchs barrages : 8-16 novembre 2021.