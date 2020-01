Le calme qui règne habituellement aux alentours du siège de la firme pétrolière, la Sonatrach, du côté de Hydra (Alger), a été brisé hier. Pour cause, des centaines de supporters du MC Alger, club de football dont la Sonatrach est l’actionnaire majoritaire, ont organisé un sit-in, pour demander à ce que des solutions radicales soient trouvées pour permettre au Vieux club de la capitale de retrouver la sérénité et arrêter « la mascarade » qui le caractérise depuis un bon moment déjà. « Libérez le Mouloudia ! », « Sonatrach dégage ! », « Sakhri dégage ! » et « Betrouni dégage ! » sont autant de slogans chantés en chœur par les supporters, qui affirment en avoir ras le bol de voir leur club avancer à reculons. Ces derniers affirment que le conflit, révélé au public entre le président du conseil d’administration, Achour Betrouni, et le directeur sportif, Foued Sakhri, face au silence radio de la Sonatrach, fait que la situation a atteint le point du non-retour. Les supporters, fou-furieux, ont eu un comportement exemplaire hier, étant donné que les services de sécurité, présents en grand nombre sur les lieux, n’ont pas eu à intervenir, puisque tout s’est déroulé d’une manière pacifique, sans que des dépassements aient lieu. Ces conflits prennent une ampleur au point d’éclipser tous les autres sujets d’actualités, ô combien importants, laissés en stand-by ! A commencer par l’avenir de la barre technique. Bernad Casoni n’a pas encore résilié son contrat alors que son potentiel remplaçant et compatriote, Franck Dumas, devait signer son contrat dans la soirée d’hier avec le voisin, le CR belouizdad. En matière de recrutement, et en cette dernière ligne droite du mercato hivernal, le MCA n’a pour le moment assuré aucune nouvelle recrue, alors que les spéculations vont bon train, d’autant plus que les joueurs ciblés ont fini par s’engager ailleurs. Pis encore, la direction a libéré les deux défenseurs centraux Farouk Chafaï et Ayoub Azzi, partis respectivement rejoindre le club saoudien de Damac FC et qatari d’Umm Salal. Cela ne risque pas de s’arrêter là, puisque d’autres joueurs cherchent le moyen de résilier leurs contrats, à l’image de Abdelmoumen Djabou et Walid Derrardja. Et comme un malheur ne vient jamais seul, voilà que les Mouloudéens se voient contraints d’annuler le stage hivernal, qui devait avoir lieu en Tunisie, vient d’être annulé pour être remplacé par un autre programmé à l’école supérieure d’hôtellerie et de restauration (ESHRA) d’Aïn Benian. La direction du club Et pour cause, par le biais de Sakhri, a indiqué que « l’équipementier qui devait prendre en charge ce stage n’a donné aucun signe de vie, en faillant à ses engagements », laissant entendre que le contrat avec cet équipementier sera résilié. Tout a poussé les supporters à monter au créneau et demander à ce qu’un changement radical soit fait au sein du club avec du sang neuf à injecter.