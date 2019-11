Cette situation du capitaine de l’Equipe nationale algérienne,

championne d’Afrique en titre, qui éclate véritablement sur le terrain, mettant d’ailleurs son propre coach dans l’embarras, mais celui-ci n’en a cure. A chaque fois qu’on lui pose la question de savoir pourquoi il ne titularise pas Mahrez, après un match époustouflant de l’Algérien, Guardiola répond par une « généralité » et paradoxalement, en reconnaissant la valeur intrinsèque de l’international algérien. La dernière preuve a été celle de son avant-dernier match contre Chelsea où l’Algérien avait même marqué un but. Mais, le coach de Manchester ne donne aucune solution au joueur : en d’autres termes, lorsqu’on fustige son joueur et lui reproche une ou des erreurs, il le fait savoir pour que le joueur se « corrige ». Car la question qui se pose juste après la réponse de Guardiola « pourrait mieux faire» est de savoir que doit faire Mahrez pour

« arracher » sa place de titulaire dans ce club aussi historique que prestigieux. Il est vrai que la concurrence au poste où évolue le capitaine des Verts est farouche et très importante, mais à chacune de ses apparitions, Mahrez fait des siennes au point où, comme ce fut le cas face à Chelsea, l’international a été longuement applaudi et les supporters de Manchester City scandaient même son nom en rejoignant les vestiaires. Mais Ryad Mahrez s’est retrouvé sur le banc de City face au Shakhtar Donetsk en Champions League, mardi dernier (1-1). Certes le club anglais est qualifié au prochain tour en comptant cinq points d’avance sur ses poursuivants, mais Pep Guardiola a tout de même reconduit six des

11 joueurs qui avaient été alignés en Premier League samedi, dont Sterling et De Bruyne. Et c’est Bernado Silva, qui était suspendu contre Chelsea, qui a remplacé l’Algérien sur l’aile droite.

D’ailleurs, Belmadi, le coach des Verts, a bien évoqué le cas Mahrez lors de sa conférence de presse d’avant le match de la CAN face à la Zambie, il y a quelques jours en ces termes :

« Pour Riyad, c’est un joueur talentueux qui aimerait jouer tous les matchs notamment dans une équipe comme City qui dispose de la possession et peut lui permettre de réaliser ses ambitions élevées… Je ne veux pas tirer sur son entraîneur en club, je n’ai pas pour objectif de le mettre en difficulté avec son club. Sur un match comme Liverpool, je pense qu’il aurait pu avoir la possibilité de rentrer pour changer le cours du match.»

Et il faut bien rappeler qu’après le match de Chelsea, où l’Algérien avait marqué le but de la victoire, Guardiola a encensé son joueur pour sa très bonne performance : « C’était un but fantastique. Riyad a toutes les qualités, je veux toujours le meilleur pour mes joueurs, il peut encore faire mieux. »

Le technicien espagnol a ajouté : « Mahrez n’était dans sa meilleure forme, mais il s’est beaucoup battu dans ce match. Il s’est créé seul un superbe but, je sais que dans les prochaines semaines il va faire plus. » Mais, il va faire plus s’il est « titularisé» et donc encouragé, ce qui n’est vraiment pas le cas, au match suivant, puisque Guardiola l’a laissé sur le banc mardi dernier en Ligue des champions. Et c’est ce qui fait ressortir les éternelles questions au sujet de la non-titularisation du capitaine des verts, champion d’Afrique et qui s’illustre à chaque fois qu’il est « incorporé» par Pep : est-ce que le problème est vraiment dans son entraîneur ou lui-même ? Où est-ce que Guardiola subit des pressions des responsables du club qui aimeraient que les joueurs recrutés jouent titulaires au détriment de l’Algérien ? Mahrez est lié à Manchester par un contrat de 5 ans depuis août 2018. C’est dire que sa situation est un peu compliquée, car certains de ses fans se demandent si l’idéal pour lui ne serait pas d’aller voir ailleurs que chez Manchester de Pep Guardiola.