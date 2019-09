L’attaquant de la Juventus, Mario Mandzukic, s’apprête bel et bien à quitter la Serie A pour rejoindre le Qatar. Malgré une volonté manifeste de séduire l’entraîneur de la Vieille Dame Maurizio Sarri, le Croate a échoué dans sa mission, et n’a même pas été retenu dans le groupe bianconero pour la Ligue des Champions. Un acte suffisant pour le convaincre de partir, confirme le média RMC. A deux ans de la fin de son contrat dans le Piémont, l’ancien du Bayern Munich et de l’Atletico Madrid va rejoindre le club d’Al-Rayyan, dans lequel il émargera à quelque 750 000 euros par mois, et retrouvera un certain Yacine Brahimi (29 ans).