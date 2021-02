La 102e confrontation dans l'histoire entre le MCA et la JSK en championnat sera certainement très disputée de part et d'autre. Auréolée de sa qualification pour la phase de poules de la coupe de la CAF, la JSK constituera un sérieux client pour le Mouloudia, qui n'a plus gagné face aux Canaris à domicile depuis la saison 2017-2018. De son côté, le MCA, tenu en échec, mardi soir, à domicile par l'ES Tunis (1-1) en Ligue des champions, doit se remettre en question et chercher à renouer avec la victoire, d'autant qu'il reste sans le moindre succès lors des six derniers matchs, toutes compétitions confondues. L'ESS, qualifiée à l'instar de la JSK pour la phase de poule de la coupe de la CAF, recevra l'ASO, humiliée lors de la précédente journée à domicile par la JS Saoura (0-6). Pour sa part, le coleader médéen aura à coeur de se racheter à la maison face au CSC, quelques jours après sa défaite à Alger devant le PAC, qui est venue mettre fin à 10 matchs d'invincibilité. À Béchar, la JS Saoura, dont le compartiment offensif a fait parler la poudre à Chlef, aura une belle occasion d'enchaîner une autre victoire, à l'occasion de la réception de l'USB, dans un derby du Sud qui s'annonce a priori déséquilibré. Toujours dans le haut du tableau, le MCO, qui reste sur deux victoires de suite, tentera de faire la passe de trois, lors de la réception du PAC, invaincu depuis quatre rencontres. L'ASAM, l'autre révélation de la saison en compagnie de l'OM, espère préserver sa série d'invincibilité (5 matchs de suite, ndlr), en accueillant le WAT. Dans le ventre mou du classement, l'USMA aura une belle occasion de sortir la tête de l'eau et mettre fin à une mauvaise série de trois matchs sans victoire, à l'occasion de la réception de l'un des mal classés, le NCM. De son côté, le RCR abordera son match en déplacement face au NAHD avec l'intention d'enchaîner une troisième victoire de suite et enfoncer davantage les Sang et Or. Enfin, les deux relégables USMBA et la JSMS s'affronteront avec l'intention de s'imposer et enclencher leur mission de sauvetage dans un match à six points. Le match CABBA - CRB a été reporté à une date ultérieure, en raison de l'engagement du Chabab en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique.

Programme

Demain :

O. Médéa - CS Constantine (15h)

JS Saoura - US Biskra (15h)

NA Hussein Dey - RC Relizane (15h)

USM Alger - NC Magra (16h)

USM Bel Abbès - JSM Skikda (16h)

Samedi :

AS Aïn M’lila - WA Tlemcen (14h30)

MC Oran - Paradou AC (14h30)

ES Sétif - ASO Chlef (15h)

MC Alger - JS Kabylie (16h)