En pleurs, l'attaquant du PSG, Neymar, n'a pas caché sa tristesse après la défaite du club de la capitale française en finale. Mais pour sa première réaction, le Brésilien a affiché un grand fair-play. «Perdre fait partie du sport. On a tout essayé, on s'est battu jusqu'au bout. Merci pour le soutien et l'affection. Et félicitations au Bayern», a lancé l'ancien joueur du FC Barcelone sur le réseau social Twitter. Décevant sur cette finale, Neymar va avoir besoin de temps pour digérer cet échec.