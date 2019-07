Le milieu défensif algérien Mehdi Abeid, a affirmé hier que l’Equipe nationale tentera de « rester dans cette rigueur tactique et dans l’agressivité », pour pouvoir dominer le Nigeria, ce soir. « Le moral est bon, on a fait de bonnes prestations depuis le début de ce tournoi. Nous allons essayer de rester dans cette rigueur tactique et dans l’agressivité, avec la même envie dans l’objectif d’aller en finale », a déclaré le joueur de Dijon FCO, qui devrait s’engager avec le FC Nantes après la CAN. « Nous avons disputé un match difficile face à la Côte d’Ivoire, nous devons bien récupérer. Je pense que le Nigeria est une équipe puissante, composée d’excellents joueurs. On sait ce qu’on doit faire face à cette équipe. Nous sommes prêts pour cette rencontre, on fera de notre mieux pour passer en finale et ne pas s’arrêter en si bon chemin », a-t-il ajouté. Abeid a encensé Djamel Belmadi, « un entraîneur qui nous pousse à nous surpasser », a-t-il souligné. « Belmadi a transformé l’équipe sur tous les points, surtout sur le plan de la rigueur. On veut lui rendre la pareille. Il nous fait beaucoup travailler et nous a fait progresser sur tous les aspects, même dans notre hygiène de vie ». Mehdi Abeid, pour qui il s’agit de la deuxième CAN après celle de 2017 au Gabon, ne compte qu’une seule titularisation depuis le début de la compétition, face à la Tanzanie (3-0), en clôture de la phase de poules.