La JSK affronte, demain soir, l’ES Tunis pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Champions League africaine. Cette rencontre aura lieu au stade olympique de Radès à partir de 20h et est primordiale pour les deux équipes, qui ne voudront en aucun cas altérer le démarrage réussi, lors de la première journée. Du côté de l’équipe kabyle, c’est l’optimisme qui règne au niveau de la direction, comme au sein de l’effectif et du staff technique.

Mellal et Velud boostent leur troupe

Pour le président Mellal, les Canaris ne vont pas en Tunisie pour faire de la figuration. Bien au contraire, ce dernier estimait, dans sa conférence de presse, que la JSK est à Tunis pour arracher les trois points de la victoire. Toute l’équipe est prête pour arracher une victoire, même si le match se déroule à l’extérieur. Pour le boss kabyle, tous les moyens sont mis à disposition des joueurs, afin de réussir cette sortie tunisienne. Du côté du staff technique, Hubert Velud n’est pas moins optimiste. Même s’il considère que la rencontre n’est pas encore jouée, il demeure néanmoins confiant quant à la capacité de réagir de ses poulains. Pour le technicien français, les choses ne sont pas jouées et son équipe a toutes ses chances pour faire un bon résultat. La rencontre est difficile, estimait-il, mais son équipe est bien préparée pour ce rendez-vous important. D’ailleurs, pour ce faire, plusieurs séances d’entraînement ont été effectuées dans l’optique de booster le moral du groupe qui est d’ailleurs très confiant. En effet, avant le départ, les Canaris étaient très motivés. Le leitmotiv au sein du groupe est le même : arracher un bon résultat n’est pas au-dessus de leurs moyens. Ces derniers, ayant visionné les rencontres de leur adversaire, estiment que les chances sont égales entre les deux équipes qui devront fournir un grand jeu pour pouvoir prendre le dessus.

Les joueurs motivés

L’absence de l’attaquant Belgherbi ne semble pas affecter outre mesure l’effectif qui compte sur l’apport d’Addadi et ses coéquipiers. De son côté, le gardien Benbot est très motivé pour préserver les filets, malgré l’absence de Salhi, qui n’a pas été convoqué. Par ailleurs, il convient de signaler que les supporters de la JSK sont partis en masse pour la capitale tunisienne. Dans plusieurs communes, la location des bus a été le moyen utilisé pour le déplacement des supporters par milliers. Les tarifs sont, selon ces derniers, très abordables (7 500 DA).

Les supporters en force

Des jeunes supporters sont déjà prêts pour l’aventure tunisienne et se disent disposés à accompagner leur équipe, quitte à débourser le double de ce prix. C’est pourquoi, il est attendu demain soir que les Kabyles « envahissent » la capitale tunisienne pour booster leur club sur les gradins et pousser les joueurs à surmonter les difficultés comme ils l’ont si bien fait lors de la rencontre face à l’AS Vita Club.

Entrée gratuite pour les supporters

Dans le cadre de la réciprocité des relations sportives entre le club algérien de la JS Kabylie et tunisien de l’Espérance de Tunis, les supporters des Canaris bénéficieront d’une entrée gratuite au match aller prévu demain, au stade de Radès (Tunis). Les supporters des Sang et Or auront les mêmes avantages lors du match retour à Tizi Ouzou. Les billets vont être distribués par la délégation de la JSK en Tunisie, ajoute la même source.