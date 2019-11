Quatre supporters habitués à suivre l’Equipe nationale dans ses déplacements n’ont pas pu rejoindre le Botswana, faute d’autorisation d’embarquement depuis Alger, rapporte le site Dzfoot. En effet le Botswana demande un visa pour les Algériens, mais l’absence d’une représentation de ce pays australe en Algérie, a privé ces supporters du déplacement. D’ailleurs, les journalistes ont dû faire appel à l’ambassade d’Algérie en Afrique du Sud pour leur faciliter les démarches et obtenir cette autorisation d’embarquer. Les quatre supporters en question ont effectué une partie des démarches, mais n’ont pas pu embarquer alors qu’ils ont déboursé une forte somme pour les billets d’avion. L’entrée au Botswana est facturée 150 dollars pour les Algériens, ce qui représente un coût non négligeable pour la délégation algérienne et un frein pour ces supporters, qui voulaient encourager les Verts.