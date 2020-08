À la lecteur du compte rendu de la réunion du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), mercredi dernier, on comprend que la compétition de la coupe d'Algérie est ainsi terminée et que les matchs restants ne seront pas disputés. En effet, le communiqué de la FAF indique: «Le Bureau fédéral (BF), réuni en session extraordinaire le mercredi 29 juillet 2020, a décidé à la majorité absolue et à titre exceptionnel de l'arrêt définitif de la saison sportive 2019-2020.» On remarque donc parfaitement que la FAF déclare «l'arrêt définitif de la saison sportive 2019-2020» et non pas «l'arrêt définitif du championnat pour la saison sportive 2019-2020». Et c'est donc à se demander si c'est une erreur de rédaction du communiqué (ce qui ne devrait pas être le cas, connaissant le professionnalisme du chargé de la communication de l'instance fédérale algérienne, Ndlr) ou c'est vraiment la «décision officielle». Si tel serait le cas, les membres du Bureau fédéral doivent désigner le 4e au classement général, à savoir la JS Kabylie, comme représentant de l'Algérie en coupe de la Confédération africaine de football dans la mesure où il n n'y a plus de vainqueur de la coupe d'Algérie. Or, on se rappelle que le président, Kheïreddine Zetchi, avait déclaré lors d'une intervention à la Radio nationale que «la compétition de la coupe d'Algérie est plus facile à gérer que le cham-pionnat». En effet, le 17 février dernier, le président de la FAF), a déclaré que l'épreuve de la coupe d'Algérie 2019-2020, suspendue depuis mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19, pourrait reprendre contrairement au championnat. «La coupe d'Algérie avait été suspendue depuis mars dernier, à l'instar du championnat, à l'issue des quarts de finale (aller), disputés les 10 et 11 mars. Les clubs qui restent encore en lice sont: le CABB Arréridj, l'ES Sétif, l'US Biskra, le WA Boufarik, l'USM Bel Abbès, l'A Boussaâda, le Paradou AC et l'ASM Oran. Zetchi avait expliqué que «le BF prendra une décision, dans le cas où cette épreuve serait annulée», pour désigner notamment l'un des deux représentants algériens en coupe de la Confédération africaine (CAF). Selon le règlement en vigueur, le vainqueur de la coupe d'Algérie prendra part à cette compétition, en plus du 3e au classement final du cham-pionnat. La CAF a demandé aux Fédérations nationales de communiquer leurs représentants dans les compétitions interclubs avant le 31 août prochain. La FAF a saisi l'instance continentale pour demander une dérogation. Or, dans le même communiqué de la FAF, relatif au compte rendu de la réunion des membres du Bureau fédéral, il est bien mentionné ce qui suit:

«S'agissant de la compétition continentale, le CR Belouizdad représentera l'Algérie lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions et sera accompagné par le MC Alger, départagé par rapport à l'Entente de Sétif (ex aequo au classement) grâce à la règle d'indice des matchs disputés et des points récoltés. Pour sa part, l'ES Sétif disputera la coupe de la CAF en attendant la désignation du quatrième représentant.». Justement, en évoquant la «désignation du quatrième représentant» cela veut dire bel et bien que la coupe d'Algérie est également arrêtée» et que les derniers matchs à partir des quarts de finale ne seront pas du tout disputé et cette saison 2019-2020 ne connaîtra pas le vainqueur de cette prestigieuse compétition nationale.