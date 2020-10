Robinho (36 ans) n'est déjà plus un joueur de Santos. Six jours après la signature de son contrat de 5 mois avec son club formateur, l'attaquant brésilien, qui avait pourtant accepté un salaire de 230 euros par mois, a été contraint de résilier. En cause, la condamnation par coutumace en 2017 à 9 ans de prison pour un viol collectif qui remonte à 2013, lorsqu'il portait les couleurs du Milan AC. «Avec beaucoup de tristesse dans mon coeur, je vous annonce que j'ai pris la décision avec le président de Santos de suspendre mon contrat en ce moment troublé de ma vie. (...) Je vais prouver mon innocence», a expliqué l'ancien joueur du Real Madrid dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Mis sous pression par de nombreux sponsors, le club brésilien n'a rien pu faire pour coller les morceaux.