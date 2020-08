La saison sportive 2019-2020 est florissante pour le football à Tlemcen après l'accession de pas moins de six équipes de cette wilaya en division supérieure, suite à la récente décision du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) de mettre un terme précoce à l'exercice à cause de la pandémie de coronavirus. En tête de ces équipes, le WA Tlemcen qui a rejoint l'élite 7 ans après l'avoir quittée pour patauger dans les divisions inférieures. Cette formation, qui avait dominé par le passé la scène footballistique arabe, avait même fait un tour en troisième division au cours de la saison 2016-2017. Après une première tentative de retrouver l'élite vouée à l'échec au cours de l'exercice 2018-2019, les Zianides ont réussi cette fois-ci à rejoindre la Ligue 1 qu'ils ont quittée au terme de la saison 2012-2013. Pour sa part, l'US Remchi a accédé au deuxième palier dans un exploit historique pour cette formation qui a terminé 7e au classement de la division nationale amateur (Gr.Ouest), et qui a ainsi tiré profit du nouveau système pyramidal de la compétition. Quant à l'IRB Maghnia, l'ICS Tlemcen et le CRB Hennaya, ils ont tous les trois été promus en division nationale amateur après avoir terminé leur championnat aux 3e, 7e et 9e places respectivement. Cependant, le CRB Hennaya devra prier pour que n'aboutissent pas les réserves formulées par le MB Sidi Chahmi, qui partage avec lui le même rang, avec une différence de but meilleure pour les Tlemcéniens. Les gars d'Oran contestent le fait que le CRB Hennaya ne s'est pas vu défalquer un point de son compteur après trois forfaits de ses équipes jeunes au cours de la saison précédente. Le sixième club de Tlemcen qui a fêté son accession, n'est autre que le CR Chetouane qui évoluera la saison prochaine en Régionale 1. Une belle récompense aussi pour son entraîneur Kamel Habri, l'ancien défenseur central de la sélection algérienne des années 1990, qui a fait partie, lors de l'exercice passé, du staff technique du WAT.