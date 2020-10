L'entraîneur de la JS Kabylie, le Tunisien Yamen Zelfani, semble satisfait du recrutement opéré par la direction du club, mais il n'écarte aucune surprise à la fin du mercato, s'il trouve quelques oiseaux rares sur le marché. «À la fin du mercato, dans le monde entier, il y a des surprises. Si on trouve un joueur meilleur par rapport à ce qu'on possède et un profil meilleur et utile à l'équipe, pourquoi pas? À 90%, on a bouclé le mercato. Je suis satisfait de ce groupe. Maintenant, s'il y a un Mahrez ou un Feghouli sur le marché, on va l'engager!», a affirmé Zelfani dans un entretien accordé au site officiel de la formation kabyle, repris sur le site spécialisé Sport Life. «Durant le troisième stage, on va finaliser le travail tactique et dégager l'équipe-type, à presque 100%. Je vais utiliser et donner la chance à tous les joueurs. On a des jeunes, de nouvelles recrues. Il faut améliorer la cohésion entre les anciens et les nouveaux. J'ai un groupe homogène et j'assume mes responsabilités. Les nouveaux ont des qualités et ceux qu'on a préservés ont fait leurs preuves. Les jeunes veulent s'imposer et arracher leurs places. On a un groupe homogène. Avec le travail et les matchs amicaux, on va dégager l'équipe-type. Dans ma stratégie, je ne fais pas la différence entre un jeune et un ancien. Ils auront tous leur chance et il faut qu'ils arrachent leurs places. Maintenant, les places sont très chères», lance le driver des Canaris, avide d'aller le plus loin possible en coupe de la CAF que le club phare de la Kabylie va retrouver cette saison.

«Après 7 mois d'arrêt et de repos, il faut augmenter la charge, car on va jouer la coupe de la CAF, sans oublier le championnat. Il faut qu'on soit prêt le jour J. Tout est en règle, on bosse, et c'est le travail qui paye. C'est ennuyeux de faire beaucoup de stages, mais on n'a pas le choix», dira Zelfani. « La JSK connaît la coupe de la CAF et vice-versa. On est chaud pour la jouer, il faut qu'on soit prêt, pour arracher la qualification. Le projet est là. Tout le monde est conscient des objectifs du club et la coupe de la CAF en fait partie. On sera présent et à la hauteur. Je suis ambitieux, les titres vont venir avec le travail. On va petit à petit. Il faut que tout le monde soit derrière l'équipe. On veut aller le plus loin possible dans cette compétition africaine. En championnat, ça fait 2 ans que la JSK a retrouvé le podium», a précisé le jeune technicien tunisien, toujours privé de deux cadres, Tubal et Boulahia, bloqués encore à l'étranger. «Tubal a énormément de qualités et il a de l'expérience. Il a joué des compétitions africaines avec l'Ittihad de Tripoli. C'est un international aussi. Il a participé à trois matchs avec nous la saison passée, je suis certain qu'il va donner un plus à l'équipe. On aurait aimé qu'il soit avec nous. Il sera soumis à un travail spécifique à son arrivée. Même chose pour Boulahia. On les attend avec impatience», a souligné Zelfani, pas perturbé par les rumeurs faisant état de son départ de la JSK, étant donné qu'il n'est pas qualifié par la LFP, faute d'une licence CAF A. «Je suis ici pour bosser et donner le plus», a-t-il conclu.