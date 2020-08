Le Groupe Serport, actionnaire majoritaire de la SSPA/USMA a déboursé depuis son arrivée, d'abord en tant que sponsor puis en tant qu'actionnaire, presque 300 milliards de centimes, a indiqué le directeur général du club algérois Abdelghani Haddi. «Le Groupe Serport est venu à l'USMA d'abord en tant que sponsor. Au mois de septembre 2019, période dans laquelle le club était pratiquement en situation de grève, nous avons déboursé en premier lieu 7 milliards de centimes, cette somme avait permis de payer les joueurs et de régler leurs arriérés. Nous avons ensuite ajouté 12,5 milliards de centimes. En tant que sponsor, le Groupe Serport a déboursé au total presque 20 milliards de centimes», a indiqué le DG de l'USMA. Et d'ajouter: «Serport avait décidé de devenir par la suite actionnaire majoritaire. Ce n'était guère un cadeau pour lui. La valeur de la recapitalisation est estimé à 2 milliards de dinars (200 milliards de centimes). Au total, nous avons déboursé presque 300 milliards de centimes. Nous avons hérité d'une dette de 450 milliards de centimes. La dette fiscale et parafiscale est de l'ordre de 100 milliards de centimes.»