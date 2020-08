Le directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif El Ouezzani, ne compte pas rester les bras ballants malgré l'expiration de son mandat à la prononciation de la fin du championnat. Se défendant

bec et ongles, il persiste et signe en criant haut et fort à qui veut l'entendre, appelant à prendre part aux travaux de l'assemblée générale des actionnaires en tant qu'acteur principal, pas pour élire un nouveau président ou encore décider de la mise en place du prochain conseil d'administration. CEO compte tout bonnement s'en laver les mains et remettre les pendules à l'heure en présentant le bilan de sa gestion financière de l'exercice passé. Pourquoi, donc, forcer les portes en décidant, avec détermination, de prendre part à une rencontre dont les travaux ne concernent pas l'homme qui est, selon la réglementation, exécutant n'ayant pas le pouvoir décisionnel? CEO explique et s'explique en haussant le ton devant ses détracteurs, sans les citer nommément, en comptant leur faire part des «vérités» qu'il a assumées durant son règne en qualité de directeur général de la SSSPA/ MC Oran et leur rendre compte de sa gestion lambda, notamment dans le volet lié aux finances, qu'il juge «transparent ne souffrant d'aucune ambiguïté». «Cette demande a pour objectif de faire taire certaines voix qui tentent de remettre en cause la gestion financière du club au cours des 10 derniers mois», précise un communiqué de la direction de la formation de Ligue 1. Si Tahar Chérif El Ouezzani a pris en main les affaires du club le mois de juin de l'année passée dans un contexte particulier marqué par des chamboulements lambda caractérisant le club, dont principalement la démission du président Ahmed Belhadj et l'absence totale du conseil d'administration. CEO était venu en sauveteur. À son grand dam, ses prises de positions n'ont, dans plusieurs situations, pas été accueillies avec joie par certains actionnaires, son administration a été souvent remise en cause. Sa gestion financière en fait partie. Il n'est pas à l'insu de ces coups qu'il juge «bas», d'où ses sorties à plus d'un titre en faisant part d'une gestion «transparente des recettes et des dépenses» du club. En juin dernier, il n'a pas hésité quant à révéler, au dernier centime prêt, sa gestion financière du club. Il n'a pas, non plus, lésiné un seul instant à «détailler la destination des différentes rentrées d'argent dont a bénéficié son club au cours de l'exercice 2019-2020». L'argumentaire ne lui manque pas en soulignant que sa décision vise «à lever toute équivoque sur la destination du budget dont a bénéficié le club du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020». Et ce n'est pas tout! L'ex-directeur général ambitionne, à travers sa sortie, tenir à témoin l'opinion publique sportive qu'il est entièrement disposé à «soumettre le bilan de sa gestion aux membres de l'assemblée générale des actionnaires, pour expertise». C'est du moins le contenu du communiqué diffusé par la direction du club, dont le mandat a expiré. Dans ce document, CEO a appelé à «cesser d'induire les supporters en erreur en propageant de fausses informations sur la gestion financière du club». Celui-ci est allé jusqu'à étaler les dépenses du club au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire de l'état global des encaissements et décaissements du club lors de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Ayant agi de telle sorte, Si Tahar Chérif El Ouezzani a, par la même, plaidé pour «passer au crible les bilans financiers de la société par actions du club depuis sa création en 2010 afin de préparer son affiliation à une entreprise publique».