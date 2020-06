Le président du WA Tlemcen, Nacerddine Souleyman, dont le club est toujours en course pour la montée en Ligue 1, a salué la décision du Bureau fédéral prise la veille et portant sur l'achèvement de la saison en cours une fois les conditions le permettent. «C'est une décision sage car elle permet aux clubs concernés par le titre ou la montée notamment d'avoir la possibilité d'être récompensés pour les efforts consentis», a déclaré Souleyman à l'APS, reconnaissant toutefois que le prolongement de l'exercice en cours «aggrave les problèmes financiers de la majorité des équipes». Avant l'arrêt du championnat, le WAT occupait la troisième place au classement après 23 matchs, sachant que les quatre premiers valideront leurs billets pour l'élite en fin de saison. La quasi-totalité des clubs, y compris le WAT, voit leur situation financière se compliquer davantage à cause de la crise sanitaire. Le même responsable a affirmé, néanmoins, que toute la famille des Zianides s'accroche au rêve de retrouver l'élite, que l'équipe a quitté depuis six ans dès la saison prochaine. Pour ce faire, il a fait savoir que lui-même, ainsi que les membres du staff technique ne cessent de motiver les joueurs pour poursuivre leur préparation individuelle «en dépit de la difficulté de la mission en raison du confinement sanitaire». Le premier responsable du WAT reste, cependant, persuadé que «les problèmes financiers risquent de fausser tous les calculs du club», informant au passage avoir attribué, il y a quelques semaines, un salaire à ses protégés auxquels le club doit cinq mensualités.