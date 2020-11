L'entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, a réagi à la belle prestation de Riyad Mahrez, auteur d'un hat-trick samedi à domicile contre Burnley (5-0), à l'occasion de la 10e journée du championnat d'Angleterre de football, estimant que l'Algérien était «plus vif qu'avant» durant la semaine précédant le match. «Sur la semaine dernière, (Riyad Mahrez) a été bien, bien mieux. On a vu qu'il était plus vif qu'avant», a indiqué Guardiola à la presse à l'issue de la partie.

Titularisé, Mahrez s'est illustré de fort belle manière en signant son deuxième triplé depuis son arrivée en Angleterre en janvier 2014. «La performance sur le terrain dépend de la qualité des joueurs. Plus vous êtes en forme, plus vous aurez des occasions», a-t-il ajouté. Avant de conclure: «Ce n'est pas une question de rotation.

En ce moment, les joueurs sont meilleurs, les joueurs ne font pas d'erreurs. Oui, bien sûr, ça va nous aider. Spécialement pour Riyad.» Le capitaine de l'equipe nationale est impliqué dans 102 buts depuis son arrivée en Premier League, soit 61 buts et 41 passes décisives sous les couleurs de Leicester City (2014-2018) et Manchester City. A l'issue de cette victoire, le vice-champion d'Angleterre se hisse à la 8e place avec 15 points et un match en moins, à six longueurs du leader provisoire Liverpool.