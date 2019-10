L’Equipe nationale de football, sacrée championne d’Afrique, qui reste sur un semi-échec à domicile face à la République démocratique du Congo (1-1), jeudi dernier, en amical, aura un second test très sérieux ce soir face à la Colombie, au stade Pierre-Mauroy de Lille (France) à partir de 21h. D’ailleurs, les Algériens créent déjà l’ambiance à Lille et on imagine bien celle qui attend les Verts ce soir sur les gradins, d’autant que cette deuxième rencontre amicale des Verts se jouera à guichets fermés après l’écoulement des 40 000 places mises en vente, il y a une semaine ! C’est le premier match de l’Algérie sur le territoire français depuis le 18 novembre 2008 (1-1 face au Mali, à Rouen). Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a qualifié ce second match amical de « belle affiche ». Pour lui, le match face à la Colombie « sera une opportunité pour la communauté algérienne établie en France qui va retrouver son équipe, championne d’Afrique en titre ». « Je lance un appel à nos supporters dont beaucoup viendront en famille, pour bien profiter de ce rendez-vous et que tout se passe bien, avant, pendant et après le match », a déclaré Belmadi. Ceci dit, il est utile de noter que bien que la sélection algérienne a été largement remaniée lors du premier match amical contre les Congolais, avec quelques circonstances atténuantes, nul doute que ce soir, les joueurs du coach Belmadi devraient se racheter en produisant une meilleure prestation devant cette redoutable formation sud-américaine, bien qu’amoindrie par plusieurs absences. D’ailleurs Belmadi a bien fait remarquer que « ce match est une bonne chose de se jauger face à une équipe hors Afrique », dont l’avant-dernier match amical face au Brésil (2-2) a montré les qualités de la formation colombienne qui sera privée des services de ses deux stars à savoir le milieu offensif du Real Madrid, James Rodriguez et Radamel Falcao qui évolue à Galatasaray (Turquie). Le dernier match des Colombiens s’est joué contre le Chili et a été sanctionné par un nul également (1-1). Ce soir, on devrait donc retrouver l’équipe type de Belmadi contre ces coriaces Colombiens. Car, lors du premier match contre la RDC, il a effectué une petite revue de son effectif en présentant un onze de départ largement remanié avec pas moins de 5 nouveaux joueurs titularisés. Chose qui s’est répercutée sur le rendement du groupe avec le manque de complémentarité et de coordination expliquée par le fait que les joueurs n’ont pas l’habitude d’évoluer ensemble. Et en seconde période, Belmadi a apporté pas moins de six changements, dont l’entrée remarquée et attendue de Riyad Mahrez, mais l’adversaire d’en face a fini par annihiler les quelques tentatives des Verts, dont le jeu s’est avéré stérile. Belmadi compte justement rectifier le tir en alignant ses joueurs habituels pour préparer l’entrée en lice dans les qualifications à la CAN-2021. Les Verts débuteront leur campagne de qualification à domicile face à la Zambie le jeudi 14 novembre à 20h00. Néanmoins, le nom du stade devant abriter cette partie n’a pas été communiqué. Pour leur seconde sortie, les camarades de Mahrez se déplaceront à Gaborone pour y défier le Botswana dans un match programmé le lundi 18 novembre à 21h00 locales (20h00 Algériennes). Rappelons que l’Algérie a hérité du groupe H à l’issue du tirage au sort effectué en juillet dernier au Caire (Egypte). Outre la Zambie et le Botswana, les Fennecs joueront également face au Zimbabwe. Enfin, il est utile de rappeler que pour ce match Belmadi a bien déclaré : « Il y avait de la frustration, mais je n’ai pas l’habitude de blâmer mes joueurs. J’ai hâte de voir leur réaction lors du second match amical face à la Colombie… ».