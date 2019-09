Comme en 2017, la Supercoupe d’Algérie a choisi les dames GS Pétroliers et les messieurs du CR Bordj Bou Arréridj. L’histoire se répète ainsi à l’issue de deux rencontres aux scénarios diamétralement opposés. Premières à disputer cette finale, les Pétrolières ont dominé leurs grandes rivales du HBC El Biar (31-23). Profitant d’une meilleure préparation d’avant saison, qui a débuté à la fin du mois de juillet dernier, les Pétrolières ont fait l’essentiel durant la première mi-temps bouclée sur le score de (17-7). La suite du match ma été qu’une simple formalité pour les filles de Fateh Moulay qui

s’offrent leur troisième trophée cette saison, après le doublé championnat-coupe d’Algérie. Si la première finale a vu une seule équipe sur le parquet, la seconde a été d’une toute autre facture. Les retrouvailles entre le CR Bordj Bou Arréridj, sacré champion d’Algérie pour la première fois de son histoire, et le GS Pétroliers, détenteur de Dame coupe, ont donné lieu à une superbe empoignade. En effet, le GSP a mené la danse durant quasiment toute la partie grâce, notamment aux nombreux arrêts réalisés par son portier, Boukhatem. Néanmoins, la physionomie de la rencontre a changé dans le money-time. Les protégés de Badis, coach du CRBBA, ont profité du passage à vide de leur adversaire pour renverser la vapeur et prendre le large au tableau d’affichage. Complètement déboussolés par ce revirement de situation, les Pétroliers ont tardé à réagir pour espérer arracher, au minimum, les prolongations. Cependant, les camarades de Hamouche avaient déjà scellé le sort de cette partie en leur faveur terminant sur le score de 29 à 26. Avec ce nouveau titre, le CRBBA confirme sa progression et tous les trophées glanés ces dernières années. Les handballeurs du GS Pétroliers, messieurs et dames, se sont envolés hier pour la Jordanie afin de prendre part à la 35e édition de la Coupe arabe des clubs champions. La compétition aura lieu à Amman du 23 septembre au 3 octobre prochain et verra la participation de 13 autres formations. Concernant le championnat national de handball, dont le coup d’envoi sera donné le 11 octobre prochain, la Fédération algérienne de handball (FAHB) a reconduit le système de compétition adopté lors de la saison dernière avec un championnat à deux groupes

A et B.