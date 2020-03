La suspension de toutes les activités sportives est tombée à point nommé pour l'OM Arzew qui traverse une situation très délicate risquant de l'envoyer au troisième palier, une année seulement après son accession en Ligue 2 de football. Le président de l'OMA, Abdelkader Grine, n'hésite d'ailleurs pas à saluer la décision des pouvoirs publics portant suspension des activités sportives dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus. «Déjà, le fait de jouer à huis clos a fait perdre aux rencontres leur passion, et aux joueurs leur motivation. Et vu le danger auquel nous sommes exposés, il n'y avait pas de meilleure solution que de suspendre les compétitions sportives», a déclaré à l'APS le président du club banlieusard d'Oran. Privé de ses supporters, l'OMA a laissé des plumes à domicile contre l'AS Khroub (1-0), samedi dernier dans le cadre de la 23e journée, une défaite ayant hypothéqué davantage l'avenir de cette formation dans l'antichambre de l'élite. En effet, l'équipe a glissé à la 13e place avec 26 points, devançant de deux unités seulement le 14e et premier potentiel relégable, la JSM Béjaïa, et ce, avant sept journées de la clôture de la compétition. Mais pour le président de la formation-phare de la ville de pétrochimie, le huis clos n'était pas la seule raison de la défaite de son équipe, car cette dernière a vécu de nouvelles turbulences avant la réception de l'ASK. «Avant cette rencontre, nous avons traversé une nouvelle zone de turbulences à cause des interminables problèmes financiers qui ont poussé les joueurs à boycotter les entraînements pour réclamer la régularisation de leur situation financière», a-t-il déploré.