La jeune équipe du Paradou AC affrontera aujourd’hui à partir de 14h l’équipe ougandaise de Kampala Capital City Authority FC à Kampala, pour le compte du match aller des 16es de finale bis de la coupe de la CAF. Il s’agit du dernier tour avant la phase des poules de cette compétition. Les « Académiciens » algériens, drivés par le coach portugais, Francisco Chaló, tenteront d’enregistrer un bon résultat avant le match retour prévu à Alger dans une semaine. L’objectif des jeunes joueurs algérois est d’arracher une qualification historique à la phase des poules pour leur première participation dans une compétition internationale. D’ailleurs, ils ont l’avantage de recevoir chez eux, lors du match retour le 3 novembre prochain. Il est utile de rappeler au passage que le Paradou AC a éliminé récemment le club tunisien, le CS Sfax, en lui imposant le nul chez lui (0-0) après avoir gagné avec l’art et la manière à domicile sur le score de (3-1) à l’aller. Il ne reste donc plus que cette double confrontation face aux Ougandais de Kampala City pour atteindre la phase des poules, où tout sera encore possible pour que les Algériens aillent jusqu’au bout de cette compétition. Aujourd’hui, c’est donc la première manche que Douar et ses coéquipiers doivent négocier pour réussir une bonne option avant le match retour. Les Jaune et Bleu restent sur une belle victoire en déplacement en championnat, face au MC Oran (1-0). Et dès qu’ils ont terminé ce match de championnat, ils ont mis le cap sur Kampala qu’ils ont rejoint avant-hier. Pour ce match aller, la mission s’annonce très difficile d’autant plus que Kampala City est une équipe qui avait disputé la Ligue des champions et qui tentera de se reprendre et d’atteindre la phase des poules de la coupe de la CAF. Les Ougandais partent avec les faveurs des pronostics, d’autant plus que Chaló compte plusieurs joueurs blessés. En effet, Tayeb Hamoudi, Aymen Bouguerra, Zakaria Benayad, Abdeldjalil Tahri sont blessés. En dehors de ce problème d’effectif, les joueurs du PAC sont déterminés à relever le défi et revenir avec un résultat probant. Le coach portugais du PAC a bien tenu à revigorer ses joueurs pour rester sur la dynamique de ce bon résultat arraché à Oran, en championnat et ainsi reprendre plus de confiance en tentant de bien négocier ce match à Kampala.

D’ailleurs, le gardien de but du PAC, Toufik Moussaoui, reste bien optimiste et sait très bien ce qu’il faut faire dans ce match : «Nous savons ce qui nous attend lors de ce match et nous sommes déterminés à réussir un bon résultat dès cette première manche.»

Et d’ajouter : «Il faut éviter de prendre des buts et essayer d’en mettre pour bien aborder le match retour chez nous plus à l’aise.» Il ne reste donc aux joueurs du Paradou qu’à appliquer sur le terrain ce que prévoit leur gardien pour arracher un bon résultat avant le match-retour le 3 novembre prochain à Alger.