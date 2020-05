L'ex-défenseur international du Club Africain, Mokhtar Belkhiter, libre de tout engagement actuellement, est sur les tablettes de l'USM Alger. Le latéral droit de 28 ans, qui a résilié récemment son contrat avec le club tunisien, après avoir déposé un dossier auprès de la FIFA pour réclamation de salaires impayés, intéresse fortement le nouveau directeur sportif du club algérois, Anthar Yahia. Celui-ci, et même s'il est toujours bloqué en France à cause du Covid-19, a déjà commencé son travail pour la préparation de la prochaine saison, puisqu'il est en contact avec l'entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud. Il veut installer rapidement une cellule de recrutement pour entamer le mercato et, par conséquent, la préparation de la saison prochaine.