Après un long arrêt, crise sanitaire oblige, le football algérien retrouve son terrain. Ce soir à partir de 20h30, le stade du 5-Juillet abritera la finale de la supercoupe d'Algérie entre le CR Belouizdad et l'USM Alger. Mais ce derby inaugural perdra certainement de sa ferveur. Pour cause, il se jouera à huis clos, crise sanitaire oblige. En dépit de ce fait, ô combien désolant, les deux antagonistes se donneront à fond sur le rectangle vert, dans l'optique de l'emporter et lancer de la meilleure des manières leur saison. Le point commun entre le CRB et l'USMA, c'est que leur préparation a été perturbée, avec la multiplication des cas positifs au Covid-19 et des matchs amicaux, dont le nombre a été loin de satisfaire les deux coachs français, respectivement Franck Dumas et François Ciccolini. Malgré cela, ceux-ci ont tenté, tant bien que mal, de faire avec les moyens du bord pour présenter, ce soir, l'équipe la mieux prête et ayant tous les atouts en sa faveur pour prendre ce qu'il ya de meilleur. Chez les Belouizdadis, Dumas composera sans plusieurs joueurs, pour cause de blessures, à l'image de Saâd, Djerrar, Selmi et Belahouel. Malgré cela, l'ancien monégasque ne semble reculer devant rien, estimant avoir toujours l'ambition d'aller de l'avant et rester performant le plus longtemps possible. Le président du club, Charaf Eddine Amara, qui a rendu visite à ses joueurs mercredi soir, a tenté de galvaniser leur moral, en leur annonçant, en parallèle, des changements administratifs tout juste après cette finale, histoire, dit-il, de préserver davantage le groupe. En face, c'est une équipe usmiste remaniée qui fera son entrée en lice en cette saison. Le directeur sportif, Antar Yahia, a entamé, dès son arrivée, une grande opération de remaniement au sein de son effectif, afin de donner un nouveau souffle à son équipe et la remettre, dit-il, dans la place qui lui sied. Ciccolini, qui a insisté, depuis, sur la cohésion, reconnaît qu'il lui reste encore du travail à faire sur ce volet. Malgré cela, il ne baisse pas les bras voulant, vaille que vaille, montrer la voie à ses joueurs. Le match d'aujourd'hui sera le premier véritable test sanitaire pour les organisateurs de cet événement. Ceux-ci ont tenu plusieurs réunions en prévision de cette finale, qui sera organisée dans les mêmes conditions de la rencontre internationale du 12 novembre dernier entre l'Algérie au Zimbabwe, soit dans le strict respect des mesures et autres protocoles sanitaires et organisationnelles. Tous les points ont été passés en revue, entre autres, mise au vert des deux clubs, le nombre de membres par délégation (35), la désignation des arbitres et des délégués, la désignation des délégués Covid.