Alors que la Bundesliga bat de nouveau son plein, même à huis clos, les autres championnats majeurs du football européen planchent toujours sur leur calendrier de reprise. Si la Ligue 1 a mis un terme définitif à sa saison et entamera la prochaine au 23 août, la Premier League, la Serie A et la Liga ont semble-t-il pris la décision de s'inspirer de l'option allemande.

Les trois championnats, qui sont toujours à l'arrêt, devraient retrouver les pelouses dans le courant du mois de juin. Avec, comme en Allemagne, des protocoles sanitaires adaptés et un huis clos total jusqu'à nouvel ordre.

En Espagne, la perspective d'un retour du football se confirme un peu plus chaque jour. Samedi dernier, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré que «la semaine du 8 juin, la reprise des grandes compétitions sportives et professionnelles, et en particulier la Liga, [serait] autorisée».

Trois semaines après la Bundesliga, le championnat espagnol devrait donc être le deuxième à reprendre le chemin des pelouses.

Le président de la Ligue, Javier Tebas, a même précisé le calendrier envisagé par l'instance, dimanche dernier, à l'occasion d'un entretien sur la chaîne Movistar.

«Nous aimerions que ce soit le derby sévillan, Bétis-Séville», a-t-il déclaré, avançant même la date du 11 juin.

Un objectif qui, s'il n'est pas tenu à la lettre, n'empêchera toutefois pas le football espagnol de reprendre, «le 12, le 13 ou même le 14», a-t-il précisé.

En officialisant la mise en place de la «phase 2» de son plan de reprise des compétitions sportives, le gouvernement britannique a lui-aussi pavé la voie à un retour de la Premier League.

Cette deuxième phase permet, notamment la mise en place d'entraînements avec contacts physiques, une semaine tout juste après l'autorisation de la tenue d'entraînements en petits groupes.

Du côté des instances, on se garde toutefois d'officialiser une date, même si le bien-nommé «Project Restart» devrait se matérialiser autour de la mi-juin, probablement dans la foulée de la reprise de la Liga, en Espagne. Et, comme partout, l'option du huis clos est privilégiée.

La mi-juin semble également être l'objectif fixé du côté de l'Italie.

«Les deux dates pour la reprise de la Série A sont le 13 ou le 20 juin.

J'ai reçu le protocole de reprise aujourd'hui [dimanche, NDLR]. Jeudi, on décidera si et quand redémarrer», a déclaré dimanche soir le ministre des Sports italien, Vicenzo Spadafora.

Un calendrier qui soulève toutefois beaucoup d'interrogations chez certains joueurs et supporters, tant en matière de santé qu'en raison de l'option choisie du huis clos, crève-coeur pour les ultras.

Reste que malgré les réticences, la reprise semble bel et bien sur les rails: les clubs, qui ont repris l'entraînement collectif à la fin-mai, multiplient les tests de dépistage du Covid-19.