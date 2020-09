Le feuilleton créé par les déclarations du président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, est, semble-t-il, bien parti pour durer plus longtemps. 24 heures après la convocation de ce dernier par la commission de discipline de la LFP, c'est au tour de la FAF de réagir. Dans un communiqué publié sur son site, l'instance présidée par Kheïreddine Zetchi, a dénoncé les propos de Mellal avec la plus grande fermeté. Le communiqué de la FAF ajoute que «ne se contentant pas de décider unilatéralement d'entamer les entraînements de son équipe, faisant fi des décisions de l'Etat algérien qui a prorogé la date de confinement au 30 septembre 2020, et de l'interdiction de regroupements et encore moins d'entamer les entraînements en raison de la fermeture des infrastructures sportives depuis le mois de mars 2020, ce dirigeant n'a cessé d'avoir une attitude provocatrice et insultante». Dans un langage ferme, l'instance nationale du football a rappelé que ces dérives ne resteront pas impunies puisqu'un examen minutieux sera fait des déclarations de ce dirigeant et que la FAF est dans son bon droit de recourir aux juridictions compétentes pour défendre son honorabilité. Une plainte devant le procureur contre Mellal serait, donc, prévue à en croire ce communiqué au vitriol de la FAF. Le communiqué précise, par ailleurs, que «le Bureau fédéral a fait appel aux autorités publiques pour mettre fin aux agissements de ce genre de dirigeant qui entretient la polémique et la division au sein de la famille du football national». Les propos sévères tenus contre Mellal ne concernent cependant pas la JSK que la FAF a qualifiée de grand patrimoine. «Le Bureau fédéral reste respectueux des règles et usages, et surtout de tous les clubs sans distinction, chose que le dirigeant suspendu de ce grand patrimoine qu'est la JSK ne semble pas adopter vis-à-vis des formations toujours en lice en coupe d'Algérie, une épreuve qui a été finalement annulée par le Bureau fédéral lors de sa session d'aujourd'hui», ajoute le communiqué. Mellal a été convoqué par la commission de discipline de la LFP pour ses propos tenus lors de sa conférence de presse lundi dernier. Il avait qualifié les responsables des instances nationales du football de «restes de la bande qui a gouverné l'Algérie ces 20 dernières années». Ainsi, Mellal devrait se présenter jeudi à 11h. Le porte-parole du club kabyle, Mouloud Iboud a également réagi à la décision de la ligue en exprimant son étonnement que la JSK, classée à la 4e place, soit écartée de la participation alors qu'en 1992, la FAF l'avait désignée dans les mêmes conditions sans recourir au tirage au sort. Pour lui, la décision traduit un acharnement contre la JSK. L'avocat du club avait énuméré des arguments juridiques rendant caduques la décision de la ligue. Le club kabyle a toujours revendiqué la participation à la coupe de la CAF en cas de l'annulation de la coupe d'Algérie. Lorsque les instances nationales du football ont pris cette décision, la direction du club kabyle a cru fermement que la JSK allait être désignée pour participer à cette compétition.